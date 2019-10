Stiri pe aceeasi tema

- Agentul de jucatori Philippe Flavier, care i-a reprezentat pe Frank Leboeuf si Emmanuel Petit, a incetat din viata, noaptea trecuta, la varsta de 62 de ani, potrivit news.ro.Philippe Flavier era bolnav de mai mult timp. Citește și: Klaus Iohannis o distruge pe Viorica Dancila! Acuzații…

- Doliu in lumea muzicii internationala. Unul dintre cei mai mari pianisti ai lumii a incetat din viata. Vestea a fost transmisa de catre apropiati si a venit ca o mare durere pentru toti cei care l-au iubit, potrivit presei din strainatate.

- Larry Wallis, care a fost chitarist al formației britanice Motorhead intre anii 1975 și 1976 și producator al casei de discuri Stiff Records, a decedat joi, la varsta de 70 de ani, potrivit nme.com, potrivit Mediafax.Informația a fost confirmata pe pagina oficiala a formației Motorhead. In…

- Doliu in lumea muzicii! O cantareața de doar 30 de ani a murit intr-un accident cumplit Cantareața de muzica country Kylie Rae Harris a murit la varsta de 30 de ani. Artista și o adolescenta de 16 ani au murit miercuri, 4 septembrie, intr-un accident rutier petrecut in New Mexico. Un alt șofer implicat…

- Cantareata americana de jazz si soul Nancy Holloway, care s-a instalat in Franta in 1960 si a cunoscut succesul printre idolii muzicii ye-ye, a murit miercuri la locuinta sa din Paris, la varsta de 86 de...

- Actrita Dorina Doti Stanca, sotia scriitorului si regizorului Radu Stanca, s a stins din viata in noaptea de 19 spre 20 august. Dorina Stanca a fost inmormintata vineri, 23 august, la capela din Cimitirul Central din Cluj Napoca.Doti Stanca a fost colaboratoarea a Editurii "Biblioteca Apostrof" si a…

- Victima care si a pierdut viata in tragicul accident petrecut produs pe D.N.1C, pe raza localitatii Cicarlau, este chiar indragira cantareata de muzica populara, Anamaria Pop.Din informatiile transmise de ISU Maramures, a reiesit ca o femeie de 37 de ani, care conducea un autoturism marca Volkswagen,…

- Doliu in lumea sportului. Fostul tenismen australian Peter McNamara a murit la varsta de 64 de ani. Sportivul a ocupat locul 7 mondial, cea mai inalta clasare a lui in ierarhia ATP. El a castigat cinci turnee...