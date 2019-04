Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Locala a inceput o acțiune impotriva celor certați cu legea și cu bunul simț. Oamenii care continua sa arunce gunoi pe strada, chiștoace ... The post ”Polițiști sub acoperire”, in acțiune, in Alba Iulia! Ii sancționeaza pe cei certați cu legea și cu… bunul simț! appeared first on Ziarul Unirea…

- Inca din 2018, Ministerul Mediului a propus printr-o OUG modificarea si completarea Legii deseurilor si a Legii privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje. Legea a intrat in vigoare acum patru zile, pe 31 martie 2019, si stipuleaza ca, pe langa pretul produsului, cumparatorul…

- Din acest an, un ajutor de la stat care este acordat in anumite situații va fi majorat. Creșterea se aplica de vineri și este inclusa in Legea nr. 47/2019 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2019 Se majoreaza ajutorul de deces. Acest lucru se regasește in Legea nr. 47/2019 a bugetului…

- …iar din dorința de a-l ajuta, nu-și da seama ca-l incurca și chiar se-ncurca! Facem referire la inițiativa de organizare a unui referendum local pe care Prefectul Marin o tergiverseaza, invocand lipsa unui singur tabel care trebuie sa conțina datele prevazute de art 70 alin 3 din Legea 215/2001 a administrației…

- DECIZIE… Conform legii care priveste infiintarea asociatiilor de proprietari, emisa in 2018, in municipiul Vaslui vor trebui infiintate noi asociatii, la blocuri, in cel mai scurt timp. Acum, in resedinta de judet sunt 48 de asociatii si doar 10-15% dintre cei care locuiesc la bloc au un presedinte…

- Circa 400 de politisti si angajati din penitenciare au protestat, joi dupa-amiaza, in Piata Prefecturii din centrul Craiovei, in semn de nemultumire fata de nivelul de salarizare si acordarea unor sporuri, ei acuzand conducerea MAI ca nu respecta Legea unica de salarizare. "Ne-am saturat sa fim mintiti.…

- Deputatul PNL de Suceava, Ian Balan, considera ca bugetul pentru anul 2019 este unul incropit in graba, care aplica o noua lovitura investițiilor publice. Ioan Balan a susținut o declarație politica intitulata „Bucovina ștearsa de pe harta investițiilor prin votul PSD-ALDE”, in care precizeaza ca Parlamentul…

- Alocatiile copiilor vor fi majorate, de la 1 martie 2019, dupa adoptarea in plenul Parlamentului a unui amendament la Legea bugetului. Astfel, copiii de pana la doi ani vor primi cate 300 de lei pe luna, fata de 200 de lei cat era alocatia pana in prezent, iar cei de pana la 18 ani vor primi 150 de…