Doi operatori au depus oferte pentru 100 de autobuze electrice

- Primaria Municipiului București a anunțat ca doi operatori - asocierea Bozankaya Otomotiv Makina Imalat Ithalat ve Ihracat A.S. (Turcia) si SILEO GmbH (Germania), respectiv New Kopel Car Import (Romania - Otopeni, reprezentant al companiei BYD - China) - au depus oferte pentru cele 100 de autobuze electrice…

- Pentru imbunatatirea transportului public in Capitala, Primaria Municipiului Bucuresti a demarat in luna februarie procedura de achizitie pentru atribuirea contractului de furnizare a 100 de troleibuze noi, din gama de 12 m, prin publicarea in sistemul electronic de achizitii publice (SICAP) a anuntului…

- Cinci companii au depus oferte la licitatia de autobuze electrice pentru patru orase din Romania. Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice va achizitiona 51 de autobuze electrice pentru orasele Alba Iulia (13), Buzau (9), Ploiesti (9) si Constanta (20). Valoarea totala a contractului…

- Unu din trei romani care cauta sa isi cumpere o masina noua intentioneaza sa achizitioneze un automobil electric, potrivit unui studiu publicat luni de E.ON si de Kantar EMNID. Astfel, 36% dintre românii care sunt în căutarea unei maşini noi intenţionează să cumpere…

