Doi israelieni au creat "Internetul ascuns" pentru a face trafic cu droguri şi carduri de credit furate Suspectii in varsta aproximativ 35 de ani, au fost arestati in cadrul unei investigatii desfasurate impreuna cu FBI si Biroul de lupta impotriva criminalitatii cibernetice din Israel. Alte arestari au fost efectuate in Franta, Germania, Olanda si Brazilia.



"Suspectii au fost arestati dupa ce au creat un site pe 'internetul ascuns' ('dark net')", a precizat politia intr-un comunicat. "Site-ul de pe internetul ascuns era folosit pentru activitati ilegale si infractiuni", a adaugat politia. "Site-ul a fost activ pentru o perioada lunga de timp si au fost facute milioane de dolari din… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

