- Doi copii în vârsta de 10, respectiv 13 ani au fost amenintati în Parcul Tineretului din Capitala de un barbat în vârsta de 64 de ani, care avea doua cutite asupra lui.

- Un nou scandal urias vizeaza Politia Romana. O femeie ar fi fost omorata in timp ce agentii se aflau chiar la usa ei! S-a intamplat noaptea trecuta, in Capitala. Vecinii femeii care a fost ucisa de fiul sau sustin ca atunci cand au ajuns primele echipaje, femeia inca traia, iar tipetele ei se auzeau…

- Un barbat din Bucuresti, suparat ca a pierdut la jocurile de noroc, a lovit mai multe persoane, una fiind transportata la spital. Agresorul a fost prins de politistii locali, care au folosit spray lacrimogen.

- Talharii au fost indentificați și arestați In cursul zilei de ieri, politistii Biroului Investigații Criminale Deva au organizat o actiune in urma careia au depistat un tanar in varsta de 22 de ani, din municipiul Deva, cu privire la care au stabilit, in urma cercetarilor, ca a comis o infractiune…

- Un barbat de 47 ani din Capitala a fost reținut de polițiști pentru comiterea unui furt.In dimineața de 27 mai un locuitor a Capitalei a anunțat poliția precum ca a fost sustras un carucior pentru copii din scara unui bloc de locuit de pe strada Ismail, sectorul Rașcani.

- In data de 11.06.2019, in jurul orei 11:30, un barbat in varsta de 62 de ani, din comuna Santamaria-Orlea, in timp ce conducea un autoturism pe strada Sarmizegetusa, la intersecția cu strada Independenței, nu a respectat semnificația indicatorului „cedeaza trecerea” și nu a acordat prioritate de…