Doi cetăţeni români, acuzaţi de autorităţile SUA riscă 20 ani de închisoare Doi cetateni romani, acuzati de autoritatile SUA risca 20 ani de inchisoare Doi cetateni români au fost acuzati oficial pentru ca ar fi patruns ilegal în sistemul de monitorizare video al Politiei din Washington si ar fi introdus doua programe cu intentia de a obtine bani, cu câteva zile înaintea învestirii presedintelui Donald Trump, a anuntat, ieri, Ministerul american al Justitiei, citat de Reuters. Mihai Alexandru Isvanca si Eveline Cismaru au fost arestati în România pe 15 decembrie, iar autoritatile americane i-au acuzat de conspiratie… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

- Doi cetateni romani au fost acuzati in SUA pentru presupuse atacuri cibernetice asupra camerelor de supravegere ale Departamentului de Politie Metropolitana din Washington, ca parte a unei scheme de rascumparare, se arata intr-o declaratie data joi de catre Departamentul de Justitiei al SUA, potrivit…

- Mihai Alexandru Isvanca si Eveline Cismaru au fost arestati pe 15 decembrie in Romania. Potrivit Departamentului de Justitie al SUA, cei doi au compromis camerele de filmat ale Departamentului de Politie Metropolitana din Washington intre 9 si 12 ianuarie 2017, cu cateva zile inainte de festivitatea…

- Patru detinuti au evadat dintr-o inchisoare de la Berlin, a anuntat Guvernul orasului-land, relateaza The Associated Press, citeaza news.ro.Cei patru barbati par sa fi evadat cu ajutorul unui vehicul de reparatii auto din incinta Inchisorii Ploetzensee, a precizat joi Ministerul berlinez al…

- "Mie nu mi se par foarte complicate lucrurile. Sigur, le putem complica foarte mult. Israelul este un stat suveran si are aceleasi drepturi pe care le avem si noi. In Israel ambasadele sunt in Tel Aviv, ambasadorii si personalul, institutiile centrale ale statului israelian sunt in Ierusalim. In…

- "Am luat nota de poziția exprimata de cei 7 parteneri și aliați ai Romaniei cu privire la evoluțiile din domeniul justiției. Reasigurand asupra atașamentului nostru ferm pentru valorile Uniunii Europene, ne exprimam deschiderea pentru un dialog real și concret cu partenerii noștri europeni,…

- Cutremur in apropierea Vulcanilor Noroioși, județul Buzau. Potrivit Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul a avut loc aseara, la ora 21:41, la o adancime de 23 de kilometri. Potrivit INFP , seismul a avut magnitudinea de 2,7 grade pe Richter si s-a produs…

- Autoritatile din Romania au arestat cinci persoane suspectate ca au comis o serie de atacuri cibernetice vizand entitati din Uniunea Europeana si Statele Unite ale Americii, anunța Europol.

- Cine iși imagineaza ca toate aceste modificari ale legilor justiției vor ramane fara consecințe pe plan european greșește profund, a spus președintele intr-o discuție cu jurnaliștii la Palatul Cotroceni.

- Autoritatile bulgare au arestat un grup de traficanti suspectat ca transporta din Turcia migranti proveniti din Irak, Iran si Siria avand ca destinatie finala vestul Europei, a anuntat luni Parchetul bulgar, relateaza Reuters. Gruparea formata din trei kurzi si patru bulgari a fost acuzata de trafic…

- Autoritatile turce au emis luni mandate de arestare pentru 106 persoane despre care se crede ca ar fi aranjat casatorii pentru sustinatori ai retelei clericului Fethullah Gulen, acuzata de orchestrarea loviturii militare esuate din 15 iulie anul trecut din Turcia, a declarat un purtator de cuvant…

- Executivul de la Bucuresti are in plan sa imprumute opt miliarde de euro in urmatorii doi ani pentru a acoperi deficitul aflat in crestere dupa valul de mariri salariale din acest andin sistemul bugetar. Un alt motiv este si dorinta Guvernului de a refinanta unele datorii externe care…

- Comisia de modificare a legilor justiției merge mai departe, iar in ședința de astazi se va lua in discuție implementarea Directivei UE 2016/343 a Parlamentului European și a Consiliului din 09.03.2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovație.Citește și: LOVITURA…

- Autoritatile franceze au decis retragerea de la vanzare si export a unor formule de lapte praf si a altor produse alimentare pentru bebelusi fabricate de compania Lactalis, dupa semnalarea mai multor cazuri de infectare cu salmonella, a anuntat Directia Generala a Concurentei, Consumului si Combaterii…

- Presa internationala scrie despre manifestatiile impotriva Guvernului si a modificarii legilor justitiei care au avut loc duminica seara in Piata Victoriei din capitala si in mai multe orase.“Mii de romani protesteaza la Bucuresti fata de modificarile propuse ale legilor justitiei”, scrie…

- Premierul Mihai Tudose, revenit din vizita oficiala din Serbia, a mers de la aeroport direct la Ministerul de Interne, acolo unde a discutat și despre modul in care autoritatile locale si judetene s-au pregatit de vremea rea, in contextul avertizarilor emise de meteorologi. Premierul Mihai Tudose a…

- Biroul procurorului special american Robert Mueller a cheltuit pana acum 3,2 milioane de dolari cu ancheta ce i-a fost incredintata privind presupusa ingerinta rusa in campania prezidentiala din 2016, a anuntat marti Ministerul american al Justitiei, intr-un raport citat de Reuters. Acesti bani au…

- Poliția de Frontiera Romana preia, pentru un an de zile, președinția Forumului de Cooperare, cu ocazia desfasurarii, la Constanta, a celei de-a XVIII-a Intalnire Anuala a Șefilor Polițiilor de Frontiera/Garzilor de Coasta din țarile riverane Marii Negre. Romania se afla la al patrulea mandat. Președinția…

- Un judecator de instrucție spaniol a decis luni menținerea in arest preventiv a vicepreședintelui catalan destituit Oriol Junqueras și a altor trei inculpați in tentativa de secesiune a Cataloniei și eliberarea sub cauțiune a altor șase acuzați, a anunțat, intr-un comunicat, Curtea Suprema, instanța…

- Germania: Incendiu intr-o cladire in care locuiau romani Foto: MAE. Ministerul pentru Românii de Pretutindeni a contactat de urgența misiunea permanenta a României de la Berlin și Consulatul General de la Bonn pentru informații legate de incendiul din Bergkamen (Germania) și…

- Alocutiune a presedintelui Iohannis cu ocazia receptiei de Ziua Nationala Klaus Iohannis. Foto: presidency.ro România trebuie sa decida daca va continua pe drumul pe care l-a facut în ultimii 10 ani de la aderarea la UE sau daca va face pasi înapoi, riscând sa se întoarca…

- Reactia Parlamentului in urma comunicatului Departamentului de Stat al SUA Parlamentul României afirma ca a luat act cu neplacuta surprindere de comunicatul Departamentului de Stat al Statelor Unite referitor la dezbaterea privind reforma justitiei din legislativul de la Bucuresti. Presedintii…

- Presa internationala scrie, duminica seara, despre protestele de la Bucuresti si din tara fata de proiectele de modificare a legilor justitiei. Zeci de mii de romani s-au strans la Bucuresti si in alte orase din Romania, duminica, pentru a protesta fata de aceste modificari, anunta agentia Reuters…

- Presedintele Klaus Iohannis a criticat miercuri, la Ploiesti, faptul ca in urma cu mai multi ani unii politicieni se aratau interesati de proiecte privind descentralizarea, iar acum, cand au ajuns la putere, ”se concenteraza pe, culmea, legile Justitiei si alte lucruri care functionau, nu trebuia…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a avertizat ca are semnale din ce în ce mai serioase ca majoritate PSD - ALDE pregateste suspendarea din functie a presedintelui Klaus Iohannis. ”Avem semnale din ce în ce mai serioase ca din dorinta disperata de a-i…

- „Avem semnale din ce in ce mai serioase ca din dorinta disperata de a-i salva pe Dragnea, pe Tariceanu si pe alti lideri PSD de consecintele faptelor lor, majoritatea gaunoasa PSD-ALDE pune la cale procedura de suspendare a presedintelui Iohannis. Obiectivul precis de preluare a interimatului de…

- Doi jurnalisti au fost acuzati de spionaj o curte de justitie din Cambodgia, dupa ce au oferit stiri unui post de radio american, iar acum pot primi pana la 15 ani de inchisoare, scrie news.ro.Prim-ministrul Hun Sen, care conduce Cambodgia de mai bine de trei decenii, are o abodare anti-americana…

- Autoritatile romane vor sa infiinteze institutia Avocatul Copilului În jur de 10 mii de cazuri de copii abuzati în familii au fost înregistrate anul trecut în România, un trend crescator fata de anii anteriori. Avocatul Copilului, o institutie noua, separata,…

- Președintele Consiliului de Onoare al distincțiilor acordate de statul roman, Costin Georgescu, a explicat, miercuri seara, la Antena 3, de ce membrii Consiliului au decis sa-i propuna președintelui Klaus Iohannis sa ii retraga președintelui UDMR, Kelemen Hunor, ordinului național „Steaua Romaniei”,…

- Iohannis: Raportul Comisiei Europene reprezinta un serios semnal de alarma Presedintele Klaus Iohannis considera ca raportul Comisiei Europene privind Mecanismul de Cooperare si Verificare în domeniul justitiei si luptei împotriva coruptiei reprezinta un serios semnal de alarma de care…

- "Raportul MCV ii confirma ministrului Toader ca merge pe un drum gresit . E un raport cu multe note negative, desi ministrul ne-a promis unul pozitiv . Ministerul trebuie sa se aplece asupra ajustarilor necesare din sistem, dar trebuie sa o faca cu alt spirit. MCV pare un instrument simplu, birocratic,…

- Guvernul indian a declarat, joi, stare de urgenta in privinta sanatatii in capitala New Delhi si a impus restrictii de transport, pe fondul nivelului ridicat al poluarii din regiune, relateaza site-ul agentiei Reuters.Ministerul indian al Sanatatii a declarat o urgenta de sanatate publica…

- Un cetatean britanic care a fost rapit in octombrie de oameni inarmati in sudul Nigeriei a fost ucis, iar alti trei britanici au fost eliberati, a anuntat luni Ministerul de Externe de la Londra, citat de Reuters si dpa. Cei patru britanici, care erau misionari, au fost rapiti la 13 octombrie de…

- Ministerul american al Justiției a colectat suficiente probe pentru a pune sub acuzare șase membri ai guvernului rus in legatura cu piratarea calaculatoarelor Comitetului Național Democrat (DNC), forul de conducere al Partidului Democrat, inainte de alegerile prezidențiale de anul trecut, a relatat…

- Controverse legate de productia de energie electrica Foto: Arhiva. Capacitatea de productie a energiei electrice din România este dezbatuta joi, 2 noiembrie, la Bucuresti, în conditiile în care cifrele prezentate de actorii din piata difera, noteaza organizatorii dezbaterii…

- Suspectul islamist a fost arestat miercuri, in fata Parlamentului tunisian, unde atacase si ranise doi politisti, cu un cutit, a informat Ministerul de Interne din Tunisia. Agresorul era cunoscut de catre autoritatile tunisiene. El le spusese acestora ca politistii sunt niste "tirani".…

- Sergiu Lucinschi, fiul fostului președinte al Republicii Moldova, a fost condamnat la 3 ani inchisoare cu suspendare pentru șantaj, trafic de influența, fals in declarații și participație improprie in forma instigarii la infracțiunea de fals intelectual. Decizia a fost luata astazi de Curtea de Apel…

- Curtea Suprema a Spaniei a inceput procedurile judiciare contra fostei șefe a parlamentului regional catalan Carme Forcadell și altor parlamentari catalani, a anunțat marți un purtator de cuvant al instanței judiciare supreme de la Madrid, citat de Reuters. Procurorul general al Spaniei a anunțat luni…

- Un român a fost ranit în urma atacului de la Munchen și a primit îngrijiri medicale în regim ambulatoriu, a declarat, astazi, pentru Mediafax, Ministerul de Afaceri Externe. “Consulatul General al României la Munchen urmarește îndeaproape evenimentele…

- Intr-un comunicat, Ministerul de Interne a confirmat incidentul insa fara sa anunțe un bilanț al membrilor forțelor de securitate. Comunicatul precizeaza, de asemenea, ca mai mulți atacatori "teroriști" au fost uciși in cursul luptelor. Nu a fost facuta nicio precizare in legatura cu numarul…

- Marian Janusek, fost ministru al construcțiilor, și succesorul sau Igor Stefanov, amandoi membri ai Partidului Național Slovac (SNS, dreapta naționalista), sunt politicienii slovaci cu funcțiile cele mai inalte care au fost primit condamnari la inchisoare. Pe langa aceste pedepse, ei mai trebuie…

- Polițiștii de frontiera din Cruceni au depistat, in weekend, opt iranieni și trei irakieni, care au incercat sa treaca ilegal frontiera, din Serbia in Romania, grupul fiind sprijinit de doua calauze, cetațeni turci, informeaza un comunicat de presa al Poliției de Frontiera Timișoara, remis luni AGERPRES.…

- Reprezentanti ai societatii civile au manifestat in fața instanțelor Mai multi reprezentanti ai societatii civile s-au strâns, în aceasta dimineata, în fata instantelor din Bucuresti si din alte opt orase din tara, precum si din diaspora, pentru a le multumi în acest…

- Poliția turca a lansat marți o operațiune pentru arestarea a 70 de ofițeri militari acuzați de legaturi cu predicatorul islamic stabilit in Statele Unite Fethullah Gulen, pe care autoritațile turce il fac responsabil ca a orchestrat lovitura de stat eșuata de anul trecut, a anunțat agenția privata…

- Colaborare romano- americana Autoritatile române vor semna marti un memorandum de întelegere cu reprezentantii companiei americane General Dynamics. Biroul de presa al guvernului a facut precizarea luni seara, dupa ce premierul Mihai Tudose a anuntat ca marti va fi semnat…

- AUDIO Integral -Probleme la zi: Proiectul de modificare a legilor justitiei AUDIO: PROBLEME LA ZI. Memoriul Forumului Judecatorilor privind retragerea proiectului de modificare a legilor justitiei: întrebari, dumiriri, explicatii, preocupari. Invitati în studio: judecator…

- Portul Constanta ar putea fi un punct important al noului "Drum al Matasii" Foto:radiovacanta.ro Portul Constanta ar putea fi un punct important al noului "Drum al Matasii", ruta comerciala straveche care lega Europa de Asia. Autoritatile locale spun ca au fost facuti, deja, pasi…