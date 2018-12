Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din localitatea Pinticu a ajuns dupa gratii, chiar daca a incercat sa se ascunda de brațul lung al legii. Acesta, alaturi de alți barbați, se pare tot din județul Bistrița-Nasaud, au comis, luna trecuta, infracțiuni pe raza județului vecin, Cluj. Dupa ce a fost acuzat de violare de domiciliu…

- Potrivit IPJ Constanta, la data de 24 noiembrie a.c., politistii din cadrul Biroului Rutier Constanta au depistat un barbat, in varsta de 36 de ani, din judetul Buzau, care a condus un autoturism, pe strada Gheorghe Marinescu, din municipiu, fiind sub influenta bauturilor alcoolice, acesta fiind condus…

- Polițiștii din cadrul Postului de Poliție Ghioroiu, cu sprijinul celor de la Poliția orașului Balcești au depistat un barbat 42 ani, banuit de savarșirea infracțiunilor de lovire și alte violențe, precum și violare de domiciliu, fapte comise la data de ...

- Doi localnici din comuna Berghin s-au ales cu dosare penale dupa ce au condus sub influenta alcoolului si au fost depistati in trafic. Unul avea alcoolemie de 1,18, celalalt de 0,92. Sambata, 3 noiembrie, in jurul orei 18.00, politistii Secției 2 Poliție Rurala Vintu de Jos, in timp ce actionau pe raza…

- În data de 30.09.2018 ora 1920 poliiti din cadrul Biroului Ordine Public iau identificat pe strada Unirii din municipiu pe doi brileni cu vârste de 28 respectiv 31 de ani. Cu ocazia efecturii controlului corporal al acestora poliitii au gsit asupra t&acir...

- Duminica, 30 septembrie, politistii maramureseni au actionat cu aparatura radar din dotare pe principalele artele de circulatie de pe raza judetului, in vederea prevenirii accidentelor de circulatie produse pe fondul vitezei excesive. Pe D.N.1C Baia Mare – Seini, D.N.18 Moisei – Leordina, pe raza oraselor…

- In ultimele 24 de ore, in timpul actiunilor desfasurate de politistii rutieri, au fost depistate trei persoane care au comis infractiuni la regimul circulatiei pe drumurile publice. Politistii au depistat pe bulevardul Unirii din Baia Mare si pe strada Eroilor din Seini doua persoane care conduceau…

- Politistii din cadrul Serviciului Rutier Constanta au depistat la data de 19 septembrie a.c., un barbat, in varsta de 57 de ani, care a condus un autoturism, pe strada Vadului din Harsova, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. Barbatul a fost condus la spital pentru a i se preleva probe biologice…