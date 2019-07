Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbați din Brazilia, tata și fiu, au fost arestați de polițiști dupa ce s-a descoperit ca vindeau mașini marca Lamborghini și Ferrari la prețuri foarte mici. Autoturismele erau contrafacute. Intre 45.000 și 60.000 de dolari cereu cei doi barbați pentru mașinile ce pareau a fi de lux – o fracțiune…

- Poliția braziliana a anunțat ca a inchis o fabrica ce producea false mașini Ferrari și Lamborghini, noteaza Guardian. Proprietarii, tata și fiu, au fost arestați in statul Santa Catarina, fiind acuzați de incalcarea drepturilor de proprietate industriale.

- Cocaina ascunsa in pachete de detergent, așa s-au gandit niște traficanți din Brazilia sa transporte drogul. In schimb, cocaina a ajuns pe rafturile unui magazin, relateaza BBC citand presa locala, scrie Digi24.ro Clienții unui magazin din Sao Paulo au cumparat, fara sa știe, cocaina la prețul unei…

- Poliția din Brazilia a destructurat o uzina clandestina de mașini de lux care producea replici dupa modele de lux precum Ferrari și Lamborghini. Din fabrica deținuta de un barbat și de fiul sau, mașinile erau vandute la prețuri chiar și de cinci ori mai mici decat modelele originale. Anchetatorii au…

- Un vlogger a descoperit un imens cimitir auto care gazduieste mii de masini abandonate. Lamborghini, Ferrari sau Bentley sunt doar cateva dintre marcile lasate in urma de oamenii de afaceri care au fugit din Emiratele Arabe Unite.

- Un cimitir de masini mai putin obisnuit poate fi vazut in plin desert, aproape de Dubai. Sute de masini dintre cele mai scumpe se degradeaza sub efectul caldurii si al nisipului care patrunde peste tot. Ferrari, Rolls Royce, Bentley si Lamborghini sunt doar cateva din marcile pretioaselor vehicule pe…

- SIMEX-ROMANIA a participat si castigat locul 3 la Raliul Auto UNLIM 500+ 2019, desfasurat in MOSCOVA, FEDERATIA RUSA, 1-2 iunie 2019, pe Aeroportul Bykovo. Felicitari si multumiri pilotului Magomed Arslanalievich (Магомед Арсланалиевич)!! Ne pregatim intens ca sa revenim in forta maxima la urmatoarele…

- Un grup infractional din raionul Orhei, care vindea droguri a fost deconspirat de PCCOCS. Un barbat a fost prins chiar in momentul in care primea coletul trimis de complicii sai. Totodata, in urma efectuarii perchezițiilor, au fost reținuți alți doi membri al gruparii deconspirate.