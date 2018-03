Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a fost printre primii sefi de stat din lume care l-au felicitat pe Vladimir Putin pentru realegerea acestuia la presedintia Federatiei Ruse. Intr-o postare in limba rusa pe contul sau de Facebook, Igor Dodon l-a felicitat "din suflet'' pe Putin si a subliniat…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, l-a felicitat, luni, pe Vladimir Putin pentru castigarea unui nou mandat de presedinte al Rusiei si i-a transmis ca Rusia a devenit un simbol al sperantei pentru toate popoarele care pledeaza pentru stabilitate, relateaza Deschide.md.

- Igor Dodon l-a felicitat pe omologul sau rus, Vladimir Putin, cu victoria la prezidentialele din Federatia Rusa. Seful statului a precizat ca nu doar rusii au nevoie ca Rusia sa fie puternica.

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a transmis un mesaj de felicitare adresat lui Vladimir Putin, care a fost reales in functia de presedinte al Rusiei, informeaza Noi.md. „Cu ocazia victoriei covirșitoare repurtate in cadrul scrutinului prezidențial din Federația Rusa, am onoarea sa va adresez,…

- Astazi, in Federația Rusa sunt organizate alegeri prezidențiale. Cu aceasta ocazie, autoritațile Federației Ruse au decis deschiderea a 27 de secții de votare in Republica Moldova. Dintre acestea, trei sunt constituite in teritoriul controlat de autoritațile constituționale și alte 24 sunt constituite…

- "Liderul de la Chisinau nu este autonom si nici nu respecta statutul oficial pe care il are", a spus unul dintre edilii moldoveni care militeaza pentru unirea Republicii Moldova cu Romania. Zilele trecute, la o ceremonie oficiala, primarul Vitalie Salari l-a criticat dur pe Igor Dodon in cadrul unui…

- Dupa ce Igor Dodon a insultat public primarul satului Bacioi, spunând ca „este dus cu pluta”, Vitalie Șalari a zis tot ce crede despre președinte și despre atitudinea acestuia fața de unionism. Salari a mai spus ca „mai bine sa fii dus cu pluta,…

- Administratia prezidentiala de la Chisinau a precizat ca panourile facute la comanda lui Igor Dodon vor fi amplasate la nivel national."In acest an este ceasul de varf al unionistilor. Aniversarea centenarului a rascolit in ei cele mai irationale si intunecate emotii si pasiuni. Au devenit…

- 'In calitatea noastra de intelectuali ai acestei tari, nu dorim sa intram in polemici juridice sterile, ci doar sa va amintim ca presedintele Nicolae Timofti i-a acordat cetatenia lui Traian Basescu datorita lucrurilor exceptionale pe care domnia sa le-a facut in favoarea cetatenilor Republicii Moldova',…

- Președintele Parlamentului de la Chișinau, Andrian Candu, acuza Rusia de implicare în politica țarii înainte de alegerile parlamentare care ar urma sa aiba loc în toamna acestui an. Acuzațiile au fost lansate în cadrul conferinței interparlamentare „Georgia,…

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila, a venit marti, 27 februarie, in prima sa vizita oficiala in Republica Moldova. Oficialul roman a avut intrevederi bilaterale atat cu presedintele Parlamentului, Andrian Candu, cat si cu omologul sau, Pavel Filip. In acest timp, Igor Dodon a publicat un mesaj pe pagina…

- Cunoscut drept un susținator și un fan infocat al lui Vladimir Putin, Igor Dodon l-a laudat pe liderul de la Kremlin! Republicii Moldova ii lipseste un patriot precum Vladimir Putin, a declarat Igor Dodon, presedintele de la Chisinau, in cadrul unui interviu acordat pentru Deutsche Welle, adaugand…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat într-un interviu ca nu crede ca Republica Moldova va deveni membru al UE. De asemenea el a tinut sa-l laude în interviu pe Putin, chiar în detrimentul sau, mentionând ca Republica Moldova nu are un…

- CHISINAU, 25 feb — Sputnik. În etapa finala a concursului național Eurovision 2018, care s-a desfașurat sâmbata seara, au participat 16 artiști, iar victoria i-a revenit formației DoReDos, care va merge la Lisabona. Vom menționa ca Filip Kirkorov a urmarit din sala concertul…

- Republica Moldova ''nu vrea o confruntare deschisa, un razboi cu Rusia, dar autoritatile ruse, in special unii dintre reprezentantii sai, trebuie sa inteleaga ca asteptam sa fim respectati, sa fim tratati ca parteneri egali'', a insistat Candu intr-un interviu acordat marti agentiei de presa ucrainene…

- Parlamentul de la Chisinau a adoptat joi o declaratie prin care condamna atacurile Federatiei Ruse asupra securitatii informationale nationale si amestecul abuziv in activitatea politica din Republica Moldova, in replica presedintele Igor Dodon calificand documentul drept „cel mai impulsiv mesaj anti-rusesc…

- Deputații au condamnat atacurile Rusiei asupra securitații informaționale și amestecul abuziv în activitate politica din Moldova. Documentul a fost votat de catre parlamentari la prima ședința plenara din acest an și este o reacție la amenințarile și apelurile la represalii,…

- Documentul a fost votat de 63 deputati ai PD (Partidul Democrat), PLDM (Partidul Liberal Democrat), PL (Partidul Liberal) si PPEM (Partidul Popular European), in timp ce socialistii si comunistii s-au opus si au cerut in schimb examinarea a doua proiecte privind consolidarea statutului de neutralitate…

- Reprezentantul permanent al Rusiei la OSCE, Aleksandr Lukasevici, a cerut Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa 'sa dea o apreciere' legii de modificare a Codului audiovizualului (legea anti-propaganda) in Republica Moldova - care restrictioneaza difuzarea canalelor tv rusesti - adoptata…

- Tot mai multe localitați din Republica Moldova se infrațesc, in ultima perioada, cu localitați din Romania. Insa se pare ca, aceasta tendința de infrațire, nu are loc doar intre localitațile de pe ambele maluri ale Prutului, ci și intre „zeci de primarii" din republica și cele din Federația Rusa. O…

- Președintele Igor Dodon este revoltat de gestul al mai multor consilieri locali, care au votat simbolic declarația de Unire cu Romania. ”Noi suntem rabdatori, dar totul are o limita, fiindca cei obraznici nu stiu de bun simt. In aceste zile, unionistii sponsorizati si indemnati de unii ideologi imperialisti…

- Trei moldoveni au decedat, iar altul a fost internat în spital, în urma unui grav accident produs pe 28 ianuarie în regiunea Kaluga, raionul Meșciovsk, pe traseul M-3 km 234 din Rusia, scrie publika.md Potrivit datelor Ministerului Situații Excepționale al Federației Ruse,…

- Duma de Stat îl acuza pe Dodon de ipocrizie. Cel putin asta sugereaza, în esenta, prim-vicepreședintele Comisiei pentru afaceri cu statele CSI, Constantin Zatulin, când afirma ca presedintele R. Moldova "este solidar cu actiunile rusofobe" ale guvernului de la Chisinau,…

- Premierul Pavel Filip regreta Declarația Dumei de Stat a Federației Ruse, care a fost adoptata ca raspuns la modificarile operate în Codul Audiovizualului al Republicii Moldova, și spune ca astfel de declarații nu vin sa faca bine relațiilor bilaterale. În cadrul conferinței de presa…

- Consultarile pentru care a fost rechemat ambasadorul Republicii Moldova în Federația Rusa, Andrei Neguța ,„pot dura”. Nu exista o data limita stabilita pentru revenirea diplomatului la Moscova, transmite deschide.md Într-o solicitare oficiala catre Ministerului Afacerilor…

- Aderarea Moldovei cu NATO și încalcarea principiului de neutralitate înseamna razboi, a reiterat președintele Igor Dodon în cadrul unui interviu recent, noteaza Noi.md. Oficialul a subliniat ca nu va admite ca poporul Republicii Moldova sa fie folosit drept carne de tun…

- „Nu vreau decat sa ajutam relația dintre Republica Moldova și Federația Rusa sau cel puțin sa nu perturbam aceste relații", spunea Irada Zeinalova, jurnalista rusa, care saptamana trecuta a fost oprita pe aeroportul Chișinau. Un reportaj despre Republica Moldova a fost difuzat la postul NTV din Rusia,…

- Republica Moldova are un nou ministru al Justitiei, dupa ce Executivul de la Chisinau a fost restructurat. Presedintele Comisiei de la Venetia, Gianni Buquicchio, a oferit un comentariu exclusiv Q Magazine în care îl felicita pe fostul presedinte al Curtii Constitutionale Alexandru Tanase.…

- Igor Dodon a ajuns la 100 de mii de Like-uri pe pagina sa de Facebook, iar cele mai multe dintre acestea vin din Federatia Rusa, urmata de Republica Moldova si Ucraina. Surprinzator este faptul ca presedintele a adunat peste 7.700 de Like-uri din India.

- Igor Dodon continua sa promoveze ideea ca Republica Moldova nu va avea un viitor, daca nu va semna un parteneriat strategic cu Federatia Rusa. Seful statului s-a aratat dezamagit ca acest lucru nu este constientizat de Guvernul si de Parlamentul de la Chisinau

- Igor Dodon, presedintele Republicii Moldova, a declarat, joi, ca relatiile tarii sale cu Rusia trebuie sa fie resetate pe toate nivelurile, adaugand ca Republica Moldova nu va putea supravietui ca stat fara parteneriatul strategic cu Rusia, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Pentru Republica Moldova anul 2017 nu a fost simplu. A fost un an plin de provocari. Într-un interviu pentru televiziunea publica Moldova 1, președintele Igor Dodon spune ca pentru el a fost un an cu încercari, un an cu lupte politice pe intern – între președintele țarii…

- Seful Comitetului pentru relatiile cu CSI, integrare euroasiatica si relatiile cu conationalii din Duma de Stat a Rusiei, Leonid Kalashnikov, considera ca decizia Curtii Constitutionale de la Chisinau privind suspendarea din functie a lui Igor Dodon este menita sa destabilizeze procesul se apropiere…

- Președintele Igor Dodon va propune în scurt timp cu concept de dezvoltare a Republicii Moldova pentru urmatorii ani. Declarația a fost facuta de catre șeful statului în cadrul unui interviu acordat pentru postul public de televiziune Moldova 1, transmite IPN. „Vine timpul…

- Ajuns pe aeroportul din Chișinau, deputatul a declarat ca intenționeaza sa se intoarca in Rusia dupa sarbatorile de Anul Nou. Personalul aeroportului l-au condus pe Roman Efremov intr-o camera separata, unde l-au rugat sa-l informeze despre activitațile planificate in perioad aflarii sale in Moldova.…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a avut miercuri o intalnire cu directorul general al Gazprom, Alexey Miller, ocazie cu care i-a cerut acestuia din urma sa reduca cu 10-15% pretul gazelor naturale livrate Republicii Moldova, informeaza Itar Tass. "I-am cerut directorului Gazprom,…

- Potrivit Kommersant, Farit Muhamedsin, care a detinut functia de ambasador la Chisinau din 2012, va implini la sfarsitul lui ianuarie 71 de ani, depasind astfel limita de varsta pentru functionarii de stat. Oleg Vasnetov are 64 de ani, este diplomat de cariera si lucreaza in Ministerul Afacerilor…

- Sapte dintre cei 13 membri ai Guvernului Republicii Moldova vor fi inlocuiti din functii, conform unei decizii adoptate marti de catre Biroul Politic al Partidului Democrat. Drept reactie, Dodon a precizat ca va semna demiterile actualilor ministri, insa nu va semna decretele de numire a ministrilor…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, intenționeaza sa discute cu președintele rus, Vladimir Putin, despre situația cu ambasadorul Republicii Moldova in Federația Rusa. Anunțul a fost facut de șeful statului moldovean pentru RIA Novosti. El a menționat ca, dupa chemarea la Chișinau a ambasadorului…

- „In legatura cu cazurile de harțuire și intimidare de catre autoritatile Federatiei Ruse a persoanelor oficiale si oamenilor politici din Republica Moldova, intensificarea acestora in ultima perioada si lipsa unor reactii oficiale la demersurile repetate ale autoritatilor moldovenesti pe marginea acestor…