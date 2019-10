Stiri pe aceeasi tema

- Alegerile locale care au loc duminica in Republica Moldova au un rol important in consolidarea luptei anticoruptie, a declarat sefa Guvernului de la Chisinau, Maia Sandu. Premierul moldovean a afirmat ca Republica Moldova "are nevoie de oameni onesti in toate functiile publice, inclusiv in administratia…

- In Republica Moldova au loc duminica alegeri locale generale, primul scrutin electoral dupa venirea la guvernare a unei coalitii compuse din socialistii prorusi ai presedintelui Igor Dodon si Blocul ACUM (PAS plus PPDA), declarat proeuropean, sub stindardul "dezoligarhizarii" republicii, dupa alungarea…

- Partidul Mișcarea Populara (PMP) din Romania, condus de Eugen Tomac și Traian Basescu a anunțat ca va susține candidații Partidului Unitații Naționale (PUN) la alegerile locale din Republica Moldova. Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, președintele PMP, Eugen Tomac le recomand tuturor cetațenilor…

- Presedintele tarii, Igor Dodon, spune ca inca nu a citit anuntul Ministerului de Externe de la Chisinau, care mentioneaza ca nu recunoaste alegerile locale, desfasurate ieri, in Crimeea si Sevastopol, teritorii anexate de Rusia in urma cu cinci ani.

- Ministerul de Externe de la Chisinau a comunicat luni, 9 septembrie, ca Republica Moldova nu recunoaste „asa-numitele alegeri organizate in Crimeea si Sevastopol”, pe motiv ca regiunea a fost anexata de Rusia.

- Președintele PNL Ludovic Orban a avut o întrevedere cu liderii blocului ACUM la Chișinau, inclusiv cu Andrei Nastase, copreședinte al formațiunii. Orban a declarat ca a facut o analiza a posibilitaților de adâncire a cooperarii dintre cele doua formațiuni politice la nivelul administrației…

- Igor Dodon a afirmat ca Blocul ACUM si PSRM vor semna saptamana viitoare un nou acord politic, iar el il va contrasemna. 'Eu cred ca suntem in ultima etapa de semnare a acestui acord intre doua componente ale guvernarii: PSRM si ACUM. Acest acord contine actiuni ce tin de politica interna, reforma…

- Actualul deputat socialist, Ion Ceban, ar putea fi candidatul PSRM pentru alegerile locale din Chișinau. Șeful statului Igor Dodon a declarat in cadrul unui intreviu pentru noi.md ca Ceban ar avea cele mai mari șanse pentru caștig.