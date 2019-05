DN79 Arad-Oradea, blocat în urma unui accident. O persoană este încarcerată Potrivit primelor informații, in accident au fost implicate doua autoturisme. In urma impactului, unul dintre ele a intrat intr-un copac de pe margine, iar celalalt s-a oprit de-a curmezișul drumului, blocand traficul rutier pe ambele sensuri ale DN79. Patru persoane au fost implicate in accident: trei se aflau in mașina care s-a oprit in drum, iar cea de a patra este șoferul celeilalte mașini. Acesta a ramas incarcerat in autoturismul ce a intrat in copac. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența, la accident au intervenit urmatoarele forțe: un echipaj SMURD TIM Arad, un echipaj SMURD… Citeste articolul mai departe pe aradon.ro…

Sursa articol si foto: aradon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Update! Conform ultimelor informații, trei autoturisme au fost implicate in accident. Printre victime se numara un copil de patru ani și cinci adulți. Toți au fost transportați la spital. Accident cu trei mașini implicate, in Pitești. Evenimentul rutier s-a produs in urma cu puțin timp pe bulevardul…

- Accident cu patru mașini implicate, in Pitești. Evenimentul rutier s-a produs in urma cu puțin timp pe bulevardul Nicolae Balcescu. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Argeș, patru mașini au fost implicate. In acest moment, se acționeaza pentru extragerea unei persoane blocata…

- Un batran de 75 de ani din comuna Bunesti a murit, luni dimineata, dupa ce a cazut intr-o fantana cu o adancime de circa 10 metri si un diametru de 1,2 metri, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, transmite AGERPRES . Potrivit acestora, barbatul ar fi incercat…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov a fost solicitat, prin intermediul serviciului 112, sa intervina la un accident rutier care a avut loc intre doua camioane. Unul este gol, iar celalalt transporta detergenti, iar coliziunea a avut loc pe DN1A, aproape de limita de judet cu Prahova.…

- De ultima ora! Doua persoane au murit pe loc intr-un accident cumplit. O autoutilitara si un autoturism implicate in tragedie Doua persoane au murit, sambata dimineata, intr-un accident rutier care s-a produs la Targu Mures, in zona sensului giratoriu de la Gara mare, si in care au fost implicate o…

- Un copil de 5 ani, va fi preluat de un elicopter SMURD si va fi transportat la un spital din Capitala. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Argeș, in jurul orei 12.00, elicopterul SMURD ...

- Un accident de circulație a avut loc in urma cu puțin timp, in jurul orei 18:30, in localitatea Ciceu-Giurgești, la aproximativ 20 de kilometri de Dej. Din primele informații, un autoturism a ieșit de pe partea carosabila, o persoana fiind incarcerata. In urma apelului la 112, la fața locului intervin…

- Un teribil accident de circulație, in care au fost implicate trei autoturisme, a avut loc pe drumul Arad – Oradea, in zona localitații aradene Nadab. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Arad, in evenimentul rutier și-a pierdut viața o persoana, alte doua fiind ranite, dar in afara…