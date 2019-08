Stiri pe aceeasi tema

- Rusia regreta decizia secretarului general al ONU, Antonio Guterres, de a efectua o ancheta privind atacurile aeriene de la Idlib, decizie pe care Kremlinul o considera eronata, a declarat joi reprezentantul permanent al Rusiei la ONU, Dmitri Polianski, citat de Tass. „Suntem dezamagiți de aceasta decizie”,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca spera ca guvernul italian se va exprima in mod clar si consecvent in favoarea restabilirii relatiilor depline intre Uniunea Europeana si Rusia si ca va ajuta Bruxellesul sa se convinga ca sanctiunile UE impotriva Moscovei au fost o eroare, potrivit Reuters.…

- Presedintele american, Donald Trump, a cerut duminica Siriei si aliatului acesteia, Rusia, sa inceteze "bombardamentul infernal" asupra ultimului bastion jihadist din Idlib, provincie din nord-vestul Siriei, relateaza AFP potrivit Agerpres. "Aud vorbindu-se ca Rusia, Siria si intr-o masura…

- Presedintele american, Donald Trump, a cerut duminica Siriei si aliatului acesteia, Rusia, sa inceteze "bombardamentul infernal" asupra ultimului bastion jihadist din Idlib, provincie din nord-vestul Siriei, relateaza AFP. "Aud vorbindu-se ca Rusia, Siria si intr-o masura mai mica Iranul desfasoara…

- Franta dispune de un "indiciu" privind utilizarea armei chimice in zona Idlib, in nord-vestul Siriei, a declarat marti seful diplomatiei franceze Jean-Yves Le Drian, citat de AFP. "Avem un indiciu de utilizare a armelor chimice in zona Idlib, dar pentru moment nu exista nu s-a putut verifica" aceasta,…

- Turcia a echipat mai multe grupari de rebeli din Siria, pentru le ajuta sa faca fata ofensivei guvernamentale sprijinite de Rusia, au declarat sambata agentiei Reuters oficiali de rang inalt din opozitie si surse din randul rebelilor. Rusia sustine ofensiva aeriana si terestra a armatei siriene pentru…

- Raidurile aeriene din nord-vestul Siriei, in special asupra scolilor si spitalelor, constituie o 'incalcare inacceptabila a dreptului international', a declarat miercuri sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini, citata de AFP. In decurs de o saptamana, potrivit ONU, peste 150.000 au fugit…

- Doi soldati turci au fost raniti sambata de tiruri de artilerie contra unui post de observare in nord-vestul Siriei dinspre zonele aflate sub controlul regimului de la Damasc, a anuntat Ministerul Apararii de la Ankara, relateaza AFP. "Doi dintre fratii nostri de arme au fost raniti usor cand obuze…