Stiri pe aceeasi tema

- Jeff Bezos, in varsta de 55 de ani, a anuntat in urma cu cateva zile ca divorteaza de MacKenzie Bezos, in varsta de 48 de ani, dupa o casnicie de 25 de ani. Divortul se va produce pe cale amiabila. Jeff Bezos este cel mai bogat om din lume, conform clasamentului Bloomberg, avand o avere neta estimata…

- Dupa ce Jeff Bezos, fondatorul Amazon și cel mai bogat om din lume, a anunțat separarea de soția zvonurile despre infidelitatea acestuia au umplut internetul. Cu o avere estimata la peste 160 de miliarde de dolari, Jeff Bezos se pare ca se iubește de mai bine de un an cu Lauren Sanchez, fosta prezentatoare…

- Jeff Bezos și soția sa, MacKenzie, vor divorța dupa 25 de ani de casatorie, conform CNN. Aceștia au anunțat decizia in scris, pe Twitter-ul CEO-ului Amazon. „Dupa o perioada lunga de cautare a iubirii

- Patronul si fondatorul gigantului Amazon, Jeff Bezos, a anuntat pe o retea de socializare ca el si sotia sa, MacKenzie, au luat decizia sa divorteze, dupa o casnicie de 25 de ani. Cei doi sunt impreuna...

- Jeff Bezos, fondatorul companiei Amazon și cel mai bogat om din lume, divorțeaza dupa o casnicie de 25 de ani, potrivit tmz.com.Anunțul a fost facut chiar de Bezos, in varsta de 54 de ani, pe contul sau de pe platforma de micro-blogging Twitter. Citește și: Descoperire fara precedent…

- Miliardarul american Jeff Bezos și soția sa, MacKenzie, divorțeaza dupa 25 de ani de casnicie, se arata intr-o declarație comuna postata pe contul de Twitter al companiei deține de Bezos,...