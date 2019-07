Distracție, adrenalină și relaxare de Zilele orașului Slănic-Moldova In perioada 19 – 21 iulie, voia buna și distracția vor intreține atmosfera de sarbatoare in stațiunea Slanic-Moldova, cu prilejul manifestarilor „Zilele Orașului”, organizate de Primaria și Consiliul Local Slanic-Moldova. Din programul celor trei zile ale evenimentului: Festivalului Județean de Folclor și Meșteșuguri Artistice, ediția a XVII-a, eveniment organizat de Centrul Județean pentru Conservarea și […] Articolul Distracție, adrenalina și relaxare de Zilele orașului Slanic-Moldova apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

