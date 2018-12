Stiri pe aceeasi tema

- Tudor Niream, un baiat in varsta de de 15 ani din Zalau, județul Salaj, elev la Colegiul Național Silvania din Zalau, a disparut fara urma, in seara zilei de 23 noiembrie, iar acum a fost dat in urmarire naționala. In acea zi, baiatul se afla la bunici, in satul Recea Mare, același județ, cand le-a…

- Adolescentul de 15 ani, din Zalau, a fost dat disparut dupa ce a plecat vineri seara de la domiciliul bunicilor sai, din Recea Mare. El este cautat de politisti, jandarmi, pompieri, voluntari si un caine de urma al Politiei, pe raza comunei unde a disparut, dar si in lacul de acumulare din zona.…

- Tragedie in lumea muzicala in urma cu puțin timp. Un cantareț celebru s-a stins din viața la 41 de ani. VIDEO Cantarețul Devin Lima, a carui formație pop LFO a lansat hit-ul „Summer Girls” in 1999, a murit de cancer. Avea 41 de ani. In octombrie 2017, un membru al LFO, Brad Fischetti, a dezvaluit ca…

- Virginia Ruzici a precizat ca varianta Andrei Pavel nu exista, deoarece acesta lucreaza acum cu Marius Copil. "Situatia este putin de neasteptat, inedita, pentru ca nu i s-a intamplat niciodata, dar dupa patru ani de colaborare este logic ca unele relatii sa se termine. Decizia lui Darren…

- La numai cateva zile dupa ce s-a despartit de interul Andreea Stanga, jucatoare transferata in vara acestui an de la CSS Caracal, Gheorghe Tadici a adus-o la poalele Mesesului pe Daniela Corban. In varsta de 22 de ani, Corban a evoluat ultima data la CSM Roman, formatie ce s-a desfiintat dupa inceperea…

- Un roman stabilit in statul american New York ce conduce acolo o Dacie 1300 de epoca, a postat pe Facebook o imagine cu mașina sa și cu una de poliție dupa ce a fost oprit de un polițist curios.

- Un barbat de 82 de ani din comuna Chiesd este dat in urmarire nationala, dupa ce a disparut de la domiciliu in urma cu o saptamana. Disparitia lui Ioan Ardelean a fost anuntata de catre rude si pe Facebook, in speranta ca cineva le va oferi detalii care sa ii ajute sa il gaseasca. “La data de 23 octombrie,…

- Copilul care și-a ucis bunica ar fi fost transferat la Școala Generala nr. 5 din București. Asta susține mama unei fetițe care acuza autoritațile de incompetența deoarece ar fi hotarat ca baiețelul nu are nevoie de expertiza psihiatrica dupa comiterea crimei. Oana-Martha Igrisan, care este mama unei…