- Ministrul de externe mexican, Marcelo Ebrard, a vorbit joi, la incheierea unei reuniuni la Departamentul de Stat de la Washington, despre o serie de progrese inregistrate in discutiile cu Statele Unite pe tema imigratiei ilegale, relateaza AFP. "Cred ca am avansat astazi" (joi), a declarat seful diplomatiei…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat miercuri ca negocierile cu Mexicul nu avanseaza suficient si a promis din nou sa impuna taxe vamale pentru toate bunurile venite din tara vecina cu incepere de luni daca Mexicul nu il ajuta sa blocheze migrantii tot mai numerosi care trec frontiera…

- "Discutiile de la Casa Alba asupra imigratiei cu reprezentantii Mexicului s-au incheiat pentru ziua de astazi", a scris pe Twitter presedintele american, aflat intr-un turneu in Europa. "Sunt progrese, dar este absolut insuficient", a apreciat el, precizand ca discutiile vor fi reluate joi. Ministrul…

- Președintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri ca este încrezator ca se va gasi o soluție buna la chestiunea statului frontierei irlandeze dupa ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, informeaza Mediafax citând agenția Dpa. Irlanda va fi "într-o stare grozava"…

- Ministrul mexican de externe Marcelo Ebrard a informat ca tara sa si SUA vor organiza un summit pe 5 iunie, la Washington, pentru a solutiona disputa declansata de anuntul presedintelui Donald Trump privind introducerea unui sistem progresiv de tarife pentru marfurile mexicane, informeaza dpa. Ebrard…

- Presedintele american Donald Trump urmeaza sa devina, in mai, primul lider strain care il intalneste pe noul imparat al Japoniei Naruhito, a anuntat Casa Alba, relateaza news.ro citand AFP. Donald Trump si Prima Doamna Melania Trump urmeaza sa efectueze o vizita in Japonia in perioada 25-28 mai, iar…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat ca va efectua o vizita in luna iunie in Franta, ocazie cu care va lua parte la ceremoniile prilejuite de cea de-a 75-a aniversare a Debarcarii din Normandia, un eveniment crucial din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, informeaza postul Fox News, citat…

- Casa Alba a susținut luni prin purtatoarea de cuvânt Sarah Sanders ca este ,,absurd” ca cineva sa sugereze ca președintele Donald Trump nu ar fi un negociator de încredere în relația cu China, relateaza Reuters, potrivit Euronews. Negocierile dintre Washington…