- Karmen, o minune de om! Fata celebrului manelist a avut parte de o experiența unica noaptea trecuta. In timp ce se plimba prin București, intr-o parcare ea a intalnit un baiețel care i-a cerut bani ca sa-i poata cumpara cateva medicamente surorii sale, care este bolnava. Raspunsul vedetei a fost unul…

- "Nu m-am intalnit ca sa facem 6 orașe in București, ca sa luam banii sa ii ducem nu știu unde. A fost o solicitare sa avem o discuție. Am vrut sa fac aceste precizari pentru ca nu e bine sa ramana in spațiul public aceste lucruri neadevarate. Nu sunt de acord ca eu nu susțin sau ca blochez nu știu…

- Lucian Bolcaș: Eu aș spune, in primul rand, ca judecațile care s-au facut - foarte dure și foarte barbatești – ar putea fi justificate. Numai ca ele se bazeaza pe niște presupuneri. Daca e vorba de o greșeala, daca e o eroare. Nu poți sa pui in discuție onoarea unui om pe o probabilitate pe care…

- 3 ani de la Colectiv. Andrei Galut este singurul dintre artistii formatiei ”Goodbye to Gravity” care a supravietuit nenorocirii din noaptea de 31 octombrie 2015, cea in care zeci de tineri au ars de vii in Clubul Colectiv din Bucuresti. La trei ani de la cumplitul eveniment, Andrei Galuț este marcat…

- O familie din București impodobește cu flori, de 15 ani, catafalcul moșatelor Sfintei Parascheva. Mii de flori in nuanțe de mov vor impodobi catafalcul pe care va fi așezata racla cu moaștele Sfintei Parascheva, din Iași. Florile sunt aduse, de 15 ani, cu camionul, de o familie din București, ca semn…

- O poza in care apare discuția purtata de o șoferița, care a intampinat o problema cu mașina ei, și reprezentatul unui service auto din Rahova a devenit virala. Nedumerit care este “piesa 710”, dupa cum i-a spus clienta, specialistul i-a cerut sa faca o fotografie și sa i-o trimita pe WhatsApp. Barbatul,…