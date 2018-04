In afara comunicatului remis vineri dinspre Cotroceni, pe tema initiativei Guvernului de a muta Ambasada Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim, prin care presedintele transmitea ca nu a fost consultat pe aceasta tema, s-a aflat ca primul in stat si premierul au avut in cursul acestei zile o convorbire telefonica. “Pot sa confirm ca am avut o […] Dancila: Am avut o discutie cu presedintele. Initial nu am raspuns, eram la Simfonia Lalelelor is a post from: Ziarul National