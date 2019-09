Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, de la ora 16.30, Orchestra de Camera Mahler va avea in program, la Ateneul Roman, lucrari de Wolfgang Amadeus Mozart si Richard Strauss. Mitsuko Uchida va fi solista in Concertul nr. 20 KV 466 in re minor pentru pian si orchestra.

- Joi, 19 septembrie 2019, de la ora 19.00, brasovenii sunt invitati la Filarmonica, la Sala Patria. Incepe cea de-a 142-a stagiune, cu un concert de exceptie, dupa cum spune chiar managerul institutiei, Anton Niculescu. „Deschidem stagiunea cu un program foarte special, este vorba despre…

- Astazi, de la ora 20.00, in seria Maria Orchestre ale Lumii, pe scena Salii Palatului se vor afla Orchestra si Corul Maggio Musicale Fiorentino, dirijate de Fabio Luisi. Solist va fi violonistul Sergei Krylov. In program, vor fi Concertul nr. 1 in Re major op. 6 pentru vioara si orchestra de Nicolo…

- Duminica, de la ora 16.30, Orchestra Filarmonicii Regale din Liege, dirijata de Gergely Madaras, va interpreta, la Ateneul Roman, lucrari de George Enescu, Bela Bartok si Serghei Prokofiev. Solist va fi violonistul Renaud Capucon. Adevarul.ro va trasmite, de la 16.30, acest concert de la Ateney

- Vineri, 6 septembrie, de la ora 16.30, in seria Recitaluri si concerte camerale de la Ateneul Roman, ansamblul Cameristi della Scala,dirijat de Wilson Hermanto, va interpreta lucrari de George Enescu, Joseph Haydn si Piotr Ilici Ceaikovski. Adevarul.ro va transmite acest concert.

- A inceput numaratoarea inversa pentru lansarea celei de-a 24-a editii a Festivalului International „George Enescu” de la Bucuresti. Organizatorii au reusit și in acest an sa aduca pe scenele...

- Joi, 5 septembrie, de la ora 16.30, la Ateneul Roman, va evolua Orchestra de Camera Pelleas, dirijata de Benjamin Levy, cu un program alcatuit din lucrari de Debussy, Enescu, Ravel, Chabrier, Bizet. Solist va fi violonistul Tasmin Little.

- Festivalul Internațional „Vara Magica” propune publicului bucurestean pe 31 iulie si 1 august doua concerte foarte atractive: Orchestra Romanian Sinfonietta dirijata de Horia Andreescu cu un program exclusiv Mozart si trioul Constantin Sandu – pian, Rafael Butaru – vioara, Razvan Suma – violoncel, cu…