Europa are nevoie de lideri noi, care sa recunoasca interesele oamenilor si sa fie capabili sa le apere, a declarat luni ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, transmite MTI, potrivit agerpres.ro.

Seful diplomatiei ungare a facut aceste comentarii in replica la un interviu publicat luni de cotidianul german Berliner Morgenpost in care presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, s-a angajat sa ia masuri impotriva stirilor false legate de executivul european, in perspectiva alegerilor europarlamentare din mai.

