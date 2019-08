Stiri pe aceeasi tema

- Premierul indian Narendra Modi si-a aparat joi decizia controversata de a revoca autonomia constitutionala a partii din Cașmir aflate sub controlul Indiei, declarând cu ocazia Zilei independentei Indiei ca a facut opera de "pionierat", potrivit France Presse, citata de Agerpres.Armata…

- Armata pakistaneza a anuntat la randul sau ca trei dintre soldatii sai au fost ucisi joi in schimburi de focuri trase peste linia de demarcatie intre cele doua parti ale Kashmirului. Militarii au spus ca au ripostat si au ucis cinci soldati indieni.Astfel de ciocniri sunt frecvente, dar…

- Cel puțin doi membri ai misiunii ONU in Libia au fost uciși in urma unei explozii izbucnite in orașul Benghazi, aflat in estul țarii, au informat mai multe surse medicale și din cadrul armatei, relateaza site-ul agenției Reuters preluat de mediafax.Secretarul general al Națiunilor Unite, Antonio…

- Pakistanul a anunțat miercuri expulzarea ambasadorului indian și suspendarea comerțului bilateral cu India, la doua zile dupa ce New Delhi a revocat autonomia constituționala a parții din Cașmir pe care o controleaza și care este revendicata de Islamabad, scrie AFP."Vom rechema ambasadorul…

- Tensiunile intre India și Pakistan privind regiunea Kashmir ar putea transformat intreaga situație intr-o criza regionala și acesta este momentul potrivit ca președintele american Donald Trump sa medieze conflictul, a declarat duminica premierul pakistanez Imran Khan, relateaza Reuters preluat de…

- Guvernul ucrainean intenționeaza sa extinda sancțiunile impotriva Rusiei, dar si a catorva companii straina, participante la divrese proiecte investiționale din Crimeea. Decizia a fost luata la o ședința a cabinetului de miniștri, propunerea urmand sa fie rimisa Consiliului Național pentru Securitate…

- Romania a pierdut in fața Estoniei cursa pentru o poziție de membru nepermanent in Consiliul de Securitate ONU, pentru perioada 2020-2021, anunța organizația internaționala. Președintele Pro-Romania, Victor Ponta, este de parere ca Romania a pierdut sprijinul țarilor din Uniunea Europeana in momentul…

- Tatiana Valovaia, in varsta de 61 de ani, doctor in economie, ii va succeda danezului Michael Moller, care conduce sediul european al ONU din 2003.Si alti reprezentanti ai Rusiei au mai ocupat aceasta functie, intre 1993 si 2011, dar Tatiana Valovaia este prima femeie numita pentru preluarea…