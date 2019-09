Stiri pe aceeasi tema

- Ante Puljic (31 de ani, fundaș central), recent transferat de Dinamo, este probabil sa imbrace din nou tricoul „roș-albilor”, chiar in „derby”-ul cu FCSB de peste 3 saptamani. Dinamo - Botoșani, meciul din etapa a 9-a a Ligii I, se joaca sambata, 9 septembrie, de la ora 21:00. Meciul va fi in format…

- Dupa ce echipa a dat semnale ca și-a recapatat pulsul pe finalul verii, Dinamo incepe toamna, ce a adus numai deziluzii și play-out in ultimele doua sezoane. Dinamo - Botoșani, meciul din etapa a 9-a a Ligii I, se joaca sambata, 9 septembrie, de la ora 21:00. Meciul va fi in format liveTEXT pe GSP.ro…

- Dinamo se va deplasa in aceasta seara la Sfantu Gheorghe pentru meciul cu Sepsi din etapa cu numarul 8 a Ligii 1. Meciul va incepe la ora 21:00 și va fi in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Sport. ...

- Dinamo și Hermannstadt joaca astazi in ultimul meci al etapei a șaptea din Liga 1. Partida se disputa de la ora 21:00 și va fi transmisa pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport, Look Sport și liveTEXT pe GSP.ro. liveTEXT de la 21:00 » Dinamo - Hermannstadt Vezi AICI live+statisticiVezi AICI programul și…

- Ionuț Panțiru, 23 de ani, a susținut azi prima conferința ca jucator al celor de la FCSB. Fundașul stanga a vorbit despre meciul cu Astra, luni de la ora 21:00, și despre atmosfera din lot. Meciul va fi de la ora 21:00, liveTEXT, video, foto pe GSP.RO și in direct pe Look Plus, TV Digi Sport și TV Telekom…

- Dinamo va juca azi, de la ora 21:00, contra celor de la Academica Clincei, de la ora 21:00. Partida va fi liveTEXT, video și foto pe GSP.RO și in direct pe Look Plus, TV Telekom Sport și TV Digi Sport. liveTEXT de la 21:00 » Dinamo - Academica Clinceni Click AICI pentru live + statistici Echipe probabile:…

- Dinamo va juca sambata, de la ora 21:00, contra campioanei CFR, intr-un meci care sa va juca la Cluj. Pe banca echipa roș-albe va sta secundul Sebastian Moga, care-i va lua locul lui lui Eugen Neagoe, dupa problemele pe care acesta le-a avut la inima la meciul cu Craiova. CFR Cluj - Dinamo se joaca…