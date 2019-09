Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 200 de politisti bucuresteni vor actiona, joi, pentru mentinerea ordinii publice si sigurantei rutiere cu ocazia desfasurarii meciului de fotbal dintre echipele Romaniei si Spaniei, care se desfasoara pe Arena Nationala. Potrivit unui comunicat al DGPMB transmis miercuri AGERPRES,…

- "Ministerul Transporturilor si Metrorex, alaturi de Federatia Romana de Fotbal, vin in sprijinul publicului participant la partida de fotbal dintre selectionatele Romaniei si Spaniei, ce se va desfasura pe stadionul 'Arena Nationala', si anunta ca joi, 5 septembrie 2019, trenurile vor circula, pe…

- Federatia Romana de Fotbal a anuntat ca aproximativ 2.000 de bilete la meciul Romania - Spania, reprezentand parte din cota alocata initial forului oaspete pentru suporterii spanioli, au fost returnate si sunt disponibile spre vanzare, doar online, pe site-urile bilete.frf.ro si bilete.ro.

- S a stabilit cand se va juca meciul de fotbal Victoria Cumpana Liga a 4 a FC Farul Constanta Liga a 2 a , din faza a treia nationala a Cupei Romaniei, editia 2019 2020. Partida va avea loc joi, 29 august, pe stadionul din Complexul Sportiv Centenar 2018 din Cumpana. Deocamdata, pe site ul oficial al…

- Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ca Slavia Praga este marea favorita in intalnirea din play-off-ul Ligii Campionilor, precizand ca va fi foarte greu pentru jucatorii sai sa nu primeasca gol in cele doua manse. "Slavia Praga…

- FCSB, CFR Cluj și CSU Craiova debuteaza saptamana viitoare in noul sezon al cupelor europene. Daca meciul „roș-albaștrilor” a fost antamat deja de PRO TV, exista riscul ca partidele celorlalte doua reprezentante sa nu se vada in Romania. FCSB debuteaza devreme in actualul sezon al cupelor europene,…

- Discovery vrea sa implementeze in Romania postul de televiziune Eurosport 4K, susține Andrey Stoychev, vicepreședintele companiei in Europa Centrala și de Est. „In 2019, vom continua sa ne dezvoltam oferta prin noi produse, cum ar fi Eurosport 4K, un produs digital pentru canalele cu conținut factual,…

- Romania s-a calificat in semifinalele Campionatului European de Fotbal U21, invingand in grupa Croația și Anglie și facand un egal frațesc cu Franța. La interviul de dupa meci, Radoi a afirmat ca Romania a meritat sa castige grupa si sa se califice in semifinale de pe primul loc. „Istoria continua si…