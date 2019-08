Stiri pe aceeasi tema

- Un scandal violent s-a produs azi-noapte, in localul Talora de la ieșirea din Turda spre Cluj, la o petrecere de majorat. Conform unor surse, a fost vorba de o ”reglare de conturi”, in localul unde... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- FCSB și armenii de la Alashkert se infrunta in turul II preliminar al Europa League. Postul armean care a transmis partida a folosit pe grafica numele „Steaua". Alashkert - FCSB e liveTEXT AICI Televiziunea din Armenia nu e la curent cu disputa dintre CSA și Gigi Becali și cu ultimele decizii ale Justiției…

- In urma contestațiilor depuse dupa afișarea rezultatelor la examenul de Bacalaureat din acest an, inca un elev din Turda a obținut media 10.00 la Bac-ul din acest an! Este vorba despre Paul Oneț, de... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un avertisment imediat de Cod Galben de ploaie, valabil pentru mai multe localitați din apropierea Turzii! Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Pana in jurul orei 15 Turda și Campia Turzii dar și comunele din preajma vor fi sub COD PORTOCALIU de vreme severa. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Cu profunda durere si tristete in suflet ne luam ramas bun la trecerea in eternitate, din voia Domnului, a distinsului nostru Presedinte de Onoare, Ioan MOLDOVAN, om cu o tinuta morala si... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Toți suntem in cautarea zambetului perfect. In timp ce unii oameni au acest zambet fara sa faca vreun efort suplimentar, exista și pacienți care trebuie sa treaca pragul medicului stomatolog pentru a... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- PMP Turda a fost singurul partid care in campania electorala de la alegerile locale din anul 2016 a propus reducerea impozitelor pe proprietate la minimul prevazut de... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!