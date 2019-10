Dilema fondatorului: Ce tip de CEO sa aleg? Intr-o lume de afaceri guvernata de eficienta, ce alegi: rezultate imediate, dar nesustenabile sau rezultate etapizate, dar care consolideaza pozitia financiara a companiei pe termen lung?



Este dilema oricarui CEO nou investit in functie.



Ca fondator al companiei PKF Finconta am avut mereu mereu clar in minte de ce vreau in compania mea un CEO orientat pe termen-lung in toate aspectele afacerii. Dar exemplele majoritare, chiar si din Romania, inclina balanta spre dorinta de a avea rezultate mari pe termen scurt. De aceea vreau sa clarific beneficiile acestei abordari diferite.



Intelegerea…

Sursa articol si foto: business24.ro

