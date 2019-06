Klaus Iohannis sugerează că Dăncilă conduce PSD la fel ca Dragnea

Președintele Klaus Iohannis a sugerat vineri ca PSD se comportă in continuare ca in mandatul lui Liviu Dragnea.„Eu am lansat după consultările cu partidele parlamentare un pact care conține elementele care trebuie lămurite și rezolvate pentru a satisface voința… [citeste mai departe]