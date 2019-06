Diego Maradona are mari probleme de sănătate: „Se operează la…

Pana la urma, Diego Maradona (58 de ani) tot pleaca de la clubul mexican Dorados de Sinaloa. Nu pentru ca a ratat promovarea in prima liga. Legendarul El Pibe de Oro are mari probleme de sanatate. "Diego nu mai continua la Dorados. A ascultat sfaturile medicilor și va fi supus la doua intervenții chirurgicale: la umar și la genunchi", a anunțat avocatul sau, Matias Morla. Cand a venit Maradona, Dorados erau pe locul 13 din 15 in septembrie 2018. ...