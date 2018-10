Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Dica i-a raspuns lui Mircea Rednic, dupa ce acesta din urma a lansat mai multe atacuri la adresa catorva persoane de la FCSB, printre care s-a numarat si el. Dica a facut trimitere la o intamplare de pe vremea cand era fotbalist. L-a acuzat pe Rednic pentru faptul ca din...

- Gigi Becali, patronul FCSB, a reacționat dupa ce Mircea Rednic, antrenorul lui Dinamo, i-a atacat pe Nicolae Dica, Mihai Stoica și Ionuț Luțu. (Detalii aici) "Rednic a facut glume proaste. Și cand s-a luat de Dica și a spus ca a batut Steaua cand avea antrenor, adica Nicolae Dica nu e antrenor, ți cand…

- Helmuth Duckadam, președintele de imagine al celor de la FCSB, i-a dat replica lui Mircea Rednic, antrenorul lui Dinamo, care i-a atacat pe Mihai Stoica și pe Nicolae Dica. "In primul rand, Rednic l-a jignit pe Ionuț Luțu! Nu știu de ce toata lumea vorbește de Luțu in termeni care nu iși au rostul.…

- Mircea Rednic s-a întors în Liga 1, ca antrenor la Dinamo. Deși a venit în Ștefan cel Mare într-un moment complicat, Rednic a lansat atacuri virulente la adresa antrenorului FCSB, Nicolae Dica, și a selecționerului Cosmin Contra.

- Mircea Rednic a fost prezentat la Dinamo intr-o conferinta de presa organizata la Saftica. Pe langa declaratiile referitoare la clauze, contract si transferuri, antrenorul a vorbit si de Mihai Stoica si oferta primita de la Gigi Becali, intens mediatizata in ultimele zile.Rednic a declarat…

- Mihai Teja (40 de ani) pregatește in acest moment revelația sezonului din Liga 1. Este pe podium cu Gaz Metan Mediaș, la un punct in spatele liderului FCSB și la egalitate de puncte (20) cu campioana en-titre, CFR Cluj. Vehiculat drept principalul candidat la inlocuirea lui Nicolae Dica, Teja…

- Atacantul francez Harlem Gnohere, 31 de ani, și Mircea Rednic, fostul antrenor al sau de la Dinamo, au o relație tensionata, tehnicianiul ironizandu-l in urma cu cateva zile. (Detalii aici) Acum, se pare ca varful celor de la FCSB ar vrea sa faca plangere la poliție impotriva lui Mircea Rednic și a…

- Dinamo sta foarte bine in compartimentul ofensiv in acest sezon, cu sapte goluri marcate in trei meciuri, avand atacanti ca Robert Moldoveanu (19 ani), Daniel Popa (24 de ani) si Mircea Axente (31 de ani).