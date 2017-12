Stiri pe aceeasi tema

- Au tot incercat sa se ascunda, dar nu le-a iesit prea bine! Daca pana acum cei doi dadeau de inteles ca exista o apropiere intre ei, de data aceasta avem dovada clara a faptului ca se iubesc! Flavia si Codin Maticiuc au postat prima fotografie impreuna!

- Intervenție de urgența la Navodari, Constanța. Un barbat in varsta de 40 de ani s-a aruncat in fața trenului și a scapat cu viața. Trenul i-a retezat un picior, iar echipajul SMURD incearca acum sa-l stabilizeze.

- Intervenție de urgența in urma cu cateva momente la Navodari. Un barbat de 40 de ani s-a aruncat in fața trenului și a scapat cu viața. Trenul i-a retezat un picior, iar echipajul SMURD incearca acum sa-l stabilizeze. Un barbat in varsta de 40 de ani din Navodari a vrut, joi, in jurul pranzului, sa-și…

- Foto: monitorulvn.ro Un barbat in varsta de 33 de ani, din localitatea Bumbesti-Jiu, judetul Gorj, a murit duminica seara, in jurul orei 20:30, dupa ce s-a aruncat intentionat in fata unui tren, in zona adapostului de animale de la Golești. In urma impactului deosebit de puternic cu locomotiva, barbatul…

- Ani grei de puscarie pentru cinci indivizi din Balti, care acum un an l-au rapit pe un barbat de 41 de ani dintr-un bar, iar ulterior l-au dus intr-un cimitir si l-au impus sa isi sape propria groapa. Procurorii au reusit sa dovedeasca vinovatia lor.

- Cinci locuitori ai municipiului Balti au fost condamnati la 15, 14, 13, 12 si, respectiv, 10 ani si sase luni de inchisoare pentru rapirea unei persoane, vatamarea intentionata grava a integritatii corporale si talharie.

- Un barbat din Chisinau a fost reținut de ofițeii CNA și procurorii anticorupție, fiind banuit de trafic de influența. Acesta ar fi promis ca poate sa convinga unele persoane publice sa ia o decizie favorabila pe un dosar penal, pornit pe faptul traficului de ființe umane.

- Magdalena Șerban, femeia care a aruncat in fața metroului o tanara, are un comportament agresiv și in spatele gratiilor. Individa de la metrou a atacat trei gardience in pușcarie. Aceasta ar fi rupt și spart tot ce a gasit in celula de la Spitalul-penitenciar Jilava.

- Un barbat de 29 de ani a fost retinut, marti, pentru insulte rasiste impotriva lui Raheem Sterling, la centrul de antrenamentul al clubului Manchester City. "Rasismul nu are loc in nicio societate civilizata. De aceea luam in serios fiecare amenintare", a declarat inspectorul Paul Walker.Ancheta…

- Intamplare șocanta la un spital din Iași: dupa ce s-a trezit din operație, un barbat trecut de 40 de ani și-a smuls perfuziile și s-a aruncat in gol, pe fereastra. Poliția a deschis o ancheta.

- Politia municipiului Falticeni a fost sesizata duminica dimineata despre disparitia unui autoturism de pe o strada din oras. Alarma s-a dovedit a fi falsa pana la urma, dupa ce proprietarul a recunoscut ca uitase unde isi parcase cu o seara inainte masina, din cauza bauturilor alcoolice pe care le consumase.

- Un barbat de 28 de ani din Criuleni a fost condamnat la 25 de ani de inchisoare pentru omor. Individul si-a omorat propria mama in anul 2013. Decizia a fost luata de catre Judecatoria Chisinau, sediul Ciocana. Complicele tanarului, care l-a ajutat sa scape de cadavru, a fost condamnat la 15 ani de inchisoare,…

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au pus in aplicare, joi, doua mandate de executare a pedepsei inchisorii, emise de Judecatoriile Gherla și Beclean. Astfel, un barbat din Beclean si un altul din Lechinta au ajuns dupa gratii. Potrivit IPJ BN, Judecatoria Gherla a emis mandat de executare…

- Un barbat din Calarași a gasit un portofel in care se afla suma de aproximativ 1000 de lei și l-a predat poliției. Astazi, 07 decembrie a.c., un barbat de 60 de ani din Calarași, a gasit un portofel pe o strada din Calarași pe care l-a predat de indata poliției. Portofelul conținea documente, carduri…

- Un individ de 49 de ani a socat comunitatea in care locuieste dupa ce si-a violat mama, in varsta de 75 de ani. Fapta a fost reclamata la Politie de nepoata victimei, careia aceasta i-a povestit prin ce a trecut.

- Un caz șocant s-a petrecut in Suceava. Un barbat in varsta de 53 de ani a fost omorat cu sange rece, din cauza geloziei. Acesta a fost aruncat pe geam și spanzurat cu prelungitorul, la o petrecere.

- Un individ de 49 de ani a socat comunitatea in care locuieste dupa ce si-a violat mama, in varsta de 75 de ani. Fapta a fost reclamata la Politie de nepoata victimei, careia aceasta i-a povestit prin ce a trecut.

- Alcoolul si gelozia l-ar fi putut costa viata. Un barbat a sarit in gol de la etajul trei al unui bloc de locuinte. Acesta a supravietuit, dar s-a ales cu diferite traumatisme. Totul s-a intamplat noaptea trecuta in sectorul Botanica al Capitalei.

- Cruzime fara margini in Siberia, unde un barbat și-a ucis cainele cu o cruzime inimaginabila.Un barbat din Yakutk, renumit drept cel mai friguros oras din lume, a aruncat apa peste cainele sau, apoi l-a dat afara intr-una din cele mai reci zile din an, la -32 de grade.

- Dupa ce s-au desparțit din cauza problemelor cat se poate de serioase pe care Dani Mocanu le are cu justiția, el fiind acuzat, printre altele, de proxenetism, o cantareața celebra de la noi pare sa iși fi refacut viața.

- La finalul saptamanii trecute, la Pata Rat, groapa de gunoi a Clujului, a fost gasit decedat un bebeluș. Polițiștii au aflat ulterior de unde a fost adus transportul de deșeuri printre care se gasea și fatul. Dupa rezultatele autopsiei, concluziile spun ca bebelușul s-a nascut mort. Acest aspect fiind…

- Poveste parca rupta din filmele de comedie! Un barbat din Germania si-a gasit masina, dupa 20 de ani dupa ce a uitat unde a parcat-o. Ironia sortii a facut in asa fel incat acesta sa o gaseasca dupa doua decenii.

- Situație incredibila în Germania: Un barbat a uitat unde și-a parcat mașina, dupa care a anunțat Poliția crezând ca i-a fost furata, iar autoturismul i-a fost gasit abia peste 20 de ani, ruginit și deteriorat.

- Prezența discreta in showbiz, in ciuda faptului ca tatal sau este unul dintre cei mai cunoscuți barbați din domeniu, focoasa bruneta a decis ca este, totuși, cazul sa ii calce pe urme celebrului ei parinte. Așa ca, de cateva zile, a provocat o adevarata discuție in casa...

- Iulia Albu a iesit in parc impreuna cu fetita si iubitul, insa clipele petrecute cu cei doi au fost departe de a fi placute sau relaxante. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a intanit-o pe vedeta in timp ce ciondanea cu iubitul ei, care a bodoganit-o fara oprire. (CITESTE SI: Raluca Badulescu, jignita…

- Un barbat din Vaslui, condamnat la 30 de ani de inchisoare de autoritatile din Spania pentru talharie, vatamare corporala si viol, a fost preluat de politistii romani pentru a executa pedeapsa in sistemul penitenciar national.Potrivit Politiei Romane, un barbat de 29 de ani din Vaslui a fost…

- Un asistent parlamentar a fost pus într-o postura de-a dreptul ciudata. A fost nevoit sa urmareasca un huligan care a aruncat cu o caramida în geamul mașinii unui parlamentar britanic. Imaginile au surprins cursa de urmarire care s-a petrecut în estul Londrei. Doua garduri…

- Accidentul de pe Soveja, în urma caruia un barbat a fost la un pas sa-și piarda viața, a fost înregistrat de camerele video din zona. Acestea au surprins momentul în care barbatul de aproximativ 60 de ani a fost lovit în plin de mașina condusa de șoferul unui BMW. În…

- Dupa ce a impresionat pe toata lumea atunci cand a plans ca un bebeluș in fața a mii de oameni dupa meciul FCSB cu Hapoel Beer Sheva, Denis Alibec s-a dus sa iși inece amarul in brațele celei mai importante femei din viața lui.

- Dupa ce a oferit imaginile serii, atunci cand a plans ca un copil, in fata unei audiente numeroase, Denis Alibec s-a aruncat in bratele unei femei. Spynews.ro a aflat detalii uimitoare din intimitatea starului de la FCSB.

- Mihaela Radulescu apare alaturi de un barbat celebru și este toata numai un zambet. Reacția iubitului ei austriac n-a intarziat sa apara. Mihaela Radulescu, care anul acesta a implinit 48 de ani , se invarte in cercuri inalte, motiv pentru care are parte de intalniri cu personalitați din toate domeniile.…

- Mihaela Radulescu a reusit sa-l faca gelos pe iubitul ei, Felix Baumgartner, iar acesta a reactionat destul de ”urat” dupa ce a vazut-o pe iubita lui in bratele altui barbat! Nu a mai contat ca acesta era o celebritate in adevaratul sens al cuvantului!

- Roxana Nemes a trecut peste despartirea de Calin Hagima si si-a regasit linistea unui alt barbat. Artista traieste de cateva luni bune o poveste de dragoste cu un barbat care are un baietel.

- Instantele de judecata din Romania au inceput sa considerea ”relatia de concubinaj” ca una echivalenta celei de familie. Dovada sunt doua hotarari judecatoresti pronuntate intr-un dosar la Judecatoria Orastie si Curtea de Apel Alba Iulia, prin care un barbat a fost condamnat definitiv la inchisoare…

- Ce spune Lidia Buble dupa ce un barbat a aruncat cu fructe in ea in timpul concertului. Artista a postat un mesaj pe contul de socializare, in care le-a cerut scuze tuturor celor care așteptau cu nerabdare concertul ei de la Mizil. Cantareața, care afirma ca e suta la suta naturala , a fost invitata…

- Vasile Ionut Murariu, de 35 de ani, originar din judetul Suceava, a beneficiat de o reducere de pedeapsa de peste un an, fiind eliberat, astfel, la termen, pe 19 octombrie. El a fost pus in libertate desi, in aprilie, solicitase sa fie pus eliberat conditionat, insa instanta i-a respins solicitarea.…

- Un barbat in varsta de 35 ani s-a aruncat de la etajul lll al Hotelului Termal, din statiunea Baile Felix. Acesta lucra ca maseur in hotel si se afla in timpul programului in momentul in care s-a aruncat.

- Un barbat de 35 de ani din localitatea Zamostea, judetul Suceava, proaspat eliberat din inchisoare dupa sase ani si noua luni, a rezistat o singura zi in afara gratiilor. Vasile Ionut Murariu a...

- Isabela Dragescu, mama tinerei care s-a aruncat de pe Catedrala St. Paul din Londra, a vorbit despre durerea fara margini lasata in urma de fiica ei. Femeia sustine ca nici ea, nici fratii ei nu au simtit ca Lidia ar suferi de depresie. Nimic din comportamentul tinerei nu avea sa prevesteasca gestul…

- Desi timpul a trecut, durerea este inca vie in sufletul celor care si-au pierdut persoanele dragi in incendiul din clubul Colectiv. Iar durerea unei mame nu poate fi comparata cu nimic in lumea asta.

- Invitat de Florentina Fantanaru la emisiunea ”Dincolo de aparențe” de la Antena Stars, Speak a vorbit deschis despre relațiile lui din trecut, dar și despre sensibilitatea lui. Artistul a marturisit ca este un barbat sensibil și a recunoscut ca plange ori de cate ori ceva il emoționeaza, chiar daca,…

- Condamnata in celebrul dosar ”Prostituție in showbiz”, iar ulterior transformata in ”fashionista”, Diana Gureșoaie pare sa nu treaca prin momente prea ușoare in aceasta perioada. pentru ca, dupa cum spune chiar ea, indragostita pana peste cap, ”fashionista” se vede nevoita sa stea ”la coada” pentru…

- Un barbat din raionul Dubasari risca sa petreaca ani grei dupa gratii, fiind invinuit de omorul intentionat al unui consatean. Procurorii au finalizat urmarirea penala pe acest caz si au expediat cauza penala in instanta de judecata spre examinare.

- Un barbat de 31 de ani a ajuns la spital, dupa ce mașina pe care o conducea s-a ciocnit violent cu un microbuz. Accidentul s-a produs noaptea trecuta, la intersecția strazii Spicului cu șoseaua Hancești din Capitala.

- Un barbat s-a razbunat crunt pe iubita lui, dupa ce a descoperit ca aceasta avea o aventura.Iubitul suparat a pus la cale un plan diabolic. A atras atentia tuturor oaspetilor din camera si s-a ridicat in picioare pentru a face o aparenta cerere in casatorie, scrie libertatea.ro.

- O tanara de 16 ani a fost ridicata de politisti de la locuinta unui barbat din localitatea Iertof. Politistii au aflat despre fata ca este data in urmarire generala si, dupa ce s-au asigurat ca ea este persoana cautata, au ridicat-o. Actiunea a fost organizata de Politistii Sectiei 8 de Politie Rurala…

- Un barbat de 64 de ani, din Medgidia, a fost arestat preventiv de magistrații Tribunalului Constanța, fiind cercetat pentru tentativa de omor, dupa ce și-a injunghiat ginerele, de 29 ani, și pe fratele acestuia, de 22 de ani, in timpul unei crize de nervi. I-a atacat pe cei doi tineri cu un cuțit, provocandu-le…