Dezastrul lăsat de viituri. Zeci de morți și dispăruți Bilantul viiturilor si alunecarilor de teren inregistrate in provincia Papua din estul Indoneziei in timpul weekend-ului a ajuns la 92 de morti si circa 160 de raniti, au declarat militarii locali, citati de dpa. Saptezeci si cinci de persoane sunt in continuare date disparute dupa ce inundatiile au distrus numeroase case din capitala provinciei, Jayapura, a indicat Muhammad Aidi, purtatorul de cuvant al garnizoanei militare din Papua. De asemenea, numarul persoanelor stramutate a ajuns la 8.507, acestea fiind repartizate in mai multe locatii, a adaugat purtatorul de cuvant. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul viiturilor si alunecarilor de teren inregistrate in provincia Papua din estul Indoneziei in timpul weekend-ului a ajuns la 92 de morti si circa 160 de raniti, au declarat marti militarii locali, citati de dpa potrivit Agerpres. Saptezeci si cinci de persoane sunt in continuare date…

- Bilantul viiturilor si alunecarilor de teren inregistrate in provincia Papua din estul Indoneziei in timpul weekend-ului a ajuns la 92 de morti si circa 160 de raniti, au declarat marti militarii locali, citati de dpa. Saptezeci si cinci de persoane sunt in continuare date disparute dupa…

- Numarul deceselor cauzate de viiturile si alunecarile de teren inregistrate in provincia Papua din estul Indoneziei a crescut la 73, iar eforturile de cautare a supravietuitorilor continua, informeaza dpa. "Majoritatea corpurilor au fost gasite sub daramaturi sau ingropate sub resturile…

- Cel putin 50 de persoane si-au pierdut viata in urma inundatiilor din provincia indoneziana Papua, potrivit unui nou bilant anuntat duminica de Agentia indoneziana de gestionare a dezastrelor si citat de AFP. Inundatiile din regiunea Sentani, situata la circa 20 de kilometri de capitala provinciei,…

- Viiturile torentiale de sâmbata seara din Papua, provincia cea mai estica a Indoneziei, au ucis cel putin 42 de persoane si au ranit grav alte 21, a declarat duminica un oficial al agentiei locale pentru dezastre, Cory Simbolon, transmite Reuters, citat de Agerpres,Noua sate din regiunea Sentani,…

- La o saptamâna dupa ce un baraj minier a cedat în statul brazilian Minas Gerais în care sute de persoane au murit sau sunt date disparute, a aparut o înregistrare video care arata terifiantul moment în care valul de deșeuri matura tot în cale, noteaza Guardian.Bilanțul…

- Un bebeluș de zece luni a fost gasit in viața printre ruinele blocului distrus de o explozie in orașul rus Magnitogorsk luni la 6.00 dimineața, transmite Tass, citata de Reuters. Potrivit ultimelor informații oferite de agenția de știri rusa, 7 ...

- Cel puțin 222 de persoane au murit și peste 843 au fost ranite dupa ce un val tsunami a lovit zona de coasta a Indoneziei, in zona stramtorii Sunda, au anunțat autoritațile locale, citate de BBC, potrivit Mediafax. Cel puțin 28 de persoane sunt considerate disparute. Președintele indonezian…