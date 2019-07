Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Mihai Tudose spune ca membrii Pro Romania care vor intrarea la guvernare cu actualul premier ar trebui sa-și faca un „consult la cap” și zice ca-i este mila de PSD ca a ajuns sa aiba un candidat la prezidențiale ca Viorica Dancila. Tudose le transmite celor de la PSD sa-i scrie lui…

- Boeing a promis miercuri 100 de milioane de dolari pentru a ajuta familiile afectate de accidentele fatale a doua avioane 737 MAX din Indonezia si Etiopia. Plata, care va fi facuta pe parcursul mai multor ani, este independenta de procesele intentate de familiile celor 346 de oameni care au…

- Familiile celor 346 de oameni decedati in accidentele aviatice provocate de Boeing 737 Max in Etiopia si Indonezia vor fi despagubite cu 100 de milioane de dolari, dar platile se vor face esalonat si indirect, pe mai multi ani, a anuntat compania, precizand ca despagubirile pe care vrea sa le acorde…

- Autoritațile globale din domeniul aviației se vor întâlni în Montreal saptamâna viitoare pentru a revizui cerințele pentru obținerea permisului de zbor al piloților, potrivit declarațiilor agenției de aviație ONU, în contextul discuțiilor pornite în urma celor doua…

- Fondatorul lui Microsoft poate fi unul din cei mai mari antreprenori tech ai tuturor timpurilor, dar nu inseamna ca nu a facut si greseli in cariera: la un eveniment gazduit de Village Global a spus ca pe una o regreta inca – aceea de a o fi lasat pe Google sa lanseze Android. Comentand cum „lumea software,…

- Fostul premier al PSD, Mihai Tudose, trecut pe listele partidului Pro-România al lui Victor Ponta, a vorbit duminica seara, la Realitatea TV, despre implicațiile votului dat de români la alegerile europarlamentare..

- Boeing a numit miercuri un nou consilier juridic al directorului general Dennis Muilenburg si al consiliului de administratie, in contextul celei mai grave crize traversata de companie in ultimii ani dupa prabusirea a doua avioane 737 MAX intr-un interval de numai cinci luni, in Indonezia si Etiopia,…

- Compania aeriana Scandinavian airline (SAS) a anulat inca 1.200 zboruri programate pentru luni și marți, pe fondul grevei piloților din Danemarca, Norvegia și Suedia, relateaza site-ul agenției Dpa, scrie Mediafax.Citește și: LOVITURA pentru Parchetul General - Apropiat de-al lui Liviu Dragnea,…