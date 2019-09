DEVIZA PLUS ALBA: AI NOSTRI-CA BRAZII!

Stiri pe aceeasi tema

- PLUS (Partidul Libertate, Unitate, Solidaritate) este formațiunea condusa de fostul premier, Dacian Cioloș. Filiala Județeana PLUS Alba s-a format la finalul lunii iulie, iar la conducerea acesteia a fost ales un Birou Județean format din 8 persoane și preaedintele Mihail David (CV ). PLUS are la nivel…

- PLUS (Partidul Libertate, Unitate, Solidaritate) este condus de fostul premier, Dacian Cioloș. Filiala Județeana PLUS Alba s-a format la finalul lunii iulie, iar la conducerea acesteia a fost ales ca președinte, colegul nostru, Mihail David impreuna cu un Birou Județean format din 8 persoane. PLUS are…

- Ziarul Unirea Comunicat de presa: Oameni din PLUS. Alberto Zanchettin – coordonatorul comunitații locale PLUS Campeni. PLUS (Partidul Libertate, Unitate, Solidaritate) este condus de fostul premier, Dacian Cioloș. Filiala Județeana PLUS Alba s-a format la finalul lunii iulie, iar la conducerea acesteia…

- PLUS (Partidul Libertate, Unitate, Solidaritate) este condus de fostul premier, Dacian Cioloș. Comunitațile Locale PLUS sunt celula de baza a partidului și sunt in proces de constituire in intreaga țara. Alberto Zanchettin – CV a fost ales ca si coordonator al comunitații PLUS Campeni. In Biroul Comunitații…

- PLUS (Partidul Libertate, Unitate, Solidaritate) este condus de fostul premier, Dacian Cioloș. Filiala Județeana PLUS Alba s-a format la finalul lunii iulie, iar la conducerea acesteia a fost ales ca președinte, colegul nostru, Mihail David impreuna cu un Birou Județean format din 8 persoane. PLUS are…

- Oameni din PLUS Marius Gherman, coordonatorul comunitatii PLUS Alba Iulia Centru-Cetate PLUS (Partidul Libertate, Unitate, Solidaritate) este condus de fostul premier, Dacian Cioloș. Filiala Județeana PLUS Alba s-a format la finalul lunii iulie, iar la conducerea acesteia a fost ales ca președinte,…

- PLUS (Partidul Libertate, Unitate, Solidaritate) este condus de fostul premier, Dacian Cioloș. Filiala Județeana PLUS Alba s-a format la finalul lunii iulie, iar la conducerea acesteia a fost ales ca președinte, colegul nostru, Mihail David – CV impreuna cu un Birou Județean format din 8 persoane.…

- Presedintele Partidului Libertate, Unitate si Solidaritate (PLUS), Dacian Ciolos a declarat miercuri, la Oradea, ca, pe termen scurt, ar fi nevoie urgenta de un curs de reciclare, formare, de updatare a competentelor tuturor celor cu atributii sa raspunda la telefonul de urgenta, precum si protocoale…