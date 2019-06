Stiri pe aceeasi tema

- Alegerile pentru membrii din Romania in Parlamentul European si Referendumul national au loc simultan, pe 26 mai 2019, intre orele 7.00 – 21.00. In judetul Galati vor fi deschise 436 de sectii de votare. Au fost tiparite 575.726 de buletine de vot.

- Romania a amanat, in repetate randuri, data intrarii in uniunea monetara: 2011, 2014, 2015, 2019 si 2022. Ce spune profesorul emerit Sivliu Cerna, specialist in Economie monetara si financiara internationala, despre moneda euro.

- Un numar de 102 cazuri de rujeola au fost confirmate in 12 judete si in Bucuresti, in perioada 15 – 19 aprilie, potrivit datelor Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, publicate vineri pe site-ul Institutului National de Sanatate Publica. Conform sursei citate, numarul…

- Un londonez in varsta de 31 de ani, cautat de autoritatile britanice pentru multiple crime, a fost prins sambata de politisti la Cluj-Napoca. „Politistii (…) au reusit prinderea unui barbat, cautat de autoritatile din Marea Britanie, pe numele caruia era emis un mandat european de arestare. Cel in cauza,…

- O echipa a proiectului ‘Plantam fapte bune in Romania’ a plantat la Cuza Voda, in judetul Galati, 5.000 de puieti pe un teren degradat de peste un hectar, se arata intr-o informare transmisa miercuri de reprezentantul organizatiei, Narcisa Gheorghe. Potrivit sursei citate, au fost plantati 3.000 de…

- Autoritatile bulgare au anuntat vineri deschiderea unei anchete cu privire la motivul unei calatorii efectuate in noiembrie de extremistul australian de dreapta autor al atacului asupra a doua moschei in Noua Zeelanda, care dupa vizita in Bulgaria a plecat in Romania si apoi in Ungaria, informeaza AFP.…