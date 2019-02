Stiri pe aceeasi tema

- Rasturnare de situatie in cazul femeii din Olt despre care se credea ca a fost impuscata accidental de sot. Detalii incredibile apar in cazul acestui incident. Femeia de 29 de ani, contabila a Primariei Poboru, din judetul Olt, care a ...

- Povestea de dragoste a celor doi a inceput intr-o parcare, acum mai bine de noua ani. A fost dragoste la prima vedere, Cristi nu a renuntat pana nu a facut rost de numarul de telefon al Ralucai!

- Brad Pitt și Charlize Theron formeaza cel mai nou cuplu de la Hollywood. La doi ani de la divorțul de Angelina Jolie, iata ca Brad Pitt s-a decis ca este momentul sa-și continue viața și nu oricum, ci alaturi de una dintre actrițele de top de peste Ocean, Charlize Theron. Brad Pitt, in varsta de 55 de…

- Fostul principe Nicolae (33 de ani) si Alina Binder (30 de ani) au acordat primul interviu de cand au devenit soti si sotie, dezvaluind cum a decurs cererea in casatorie, dar si detalii din culisele nuntii. De asemenea, cuplul a vorbit despre relatia cu familia regala a Romaniei.

- Paparazzo Duncan Ridgley a fost „lup singuratic” timp de patru ani. Apoi a intrat in echipa „The Sun” – al zecelea ziar din lume ca vanzari, și „News of The World”, tabloidul inchis anul trecut de Rupert Murdoch in urma interceptarilor ilegale. Acum conduce o agenție de paparazzi in Romania, are afaceri…

- Natasha Patronsky, 24 de ani, s-a predat, miercuri, poliției din Montgomery, SUA, dupa ce a fost acuzata ca a intreținut relații cu un elev minor. Femeia care preda spaniola la un liceu din Alabama a inceput relația cu minorul la doar doua luni de la angajare. Poliția a lansat o investigație pe 16…