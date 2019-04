Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Alexandrov isi vinde la reducere vila din Corbeanca. Cere cu 7.000 de euro mai putin decat pretul initial. Acum, pe site-ul agentiei sale de imobiliare, cere 198.000 de euro, negociabil, adica a facut o reducere de 7.000 de euro fata de pretul initial. Elena Udrea, in rol de mama de…

- Ies la iveala detalii absolut neașteptate! S-a aflat ce afacere secreta ar derula fostul ministru al Turismului, Elena Udrea. Aceasta ar fi cea mai sigura sursa de venit a Elenei Udrea.Potrivit unor informații surprinzatoare, fosta „Blonda de la Cotroceni” ar... Citește AICI ce AFACERE SECRETA ar avea…

- Incredibil, dar adevarat! Am putea spune chiar șocant de neașteptat! Care-i adevarata fața a Siminei de la Puterea dragostei? Detalii neștiute de nimeni, din spatele camerelor de luat vederi, au ieșit la iveala despre controversata concurenta! Citește și: Drama neștiuta a Biancai de la ”Puterea dragostei”:…

- Inca o provocare pentru Elena Udrea! Ea a amanat crestinarea fetitei ei, Eva, care acum are 6 luni, deoarece in Costa Rica nu exista biserici ortodoxe, noteaza click.ro. Va veni in Romania pentru asta, chiar daca risca astfel sa nu primeasca statutul de refugiat? „Este foarte tentata sa revina in tara…

- Elena Udrea a amanat de cateva ori botezul fetiței sale, pe motiv ca in Costa Rica nu exista biserici creștin-ordodoxe, ci doar catolice. Acum fostul ministru al Turismului pare ca se gandește sa revina in Romania pentru a-și creștina fetița.

- Dupa ce a ieșit din inchisoare, Elena Udrea este hotarata, se pare, sa iși schimbe viața de tot. Fosta blonda de la Cotroceni iși dorește sa se intoarca in Romania, alaturi de fetița ei, chiar daca ar avea mult de pierdut de pe urma unei astfel de mișcari.

- Adrian Alexandrov, iubitul Elenei Udrea, a postat pe Facebook o fotografie de familie. Udrea si Alexandrov sunt la plimbare cu fiica lor, Eva Maria. Elena Udrea a fost eliberata de Craciun din inchisoarea din Costa Rica.

- Zeci de persoane au murit și alte zeci sunt ranite dupa ce doua bombe au explodat la o catedrala romano-catolica din Jolo, o insula din sudul arhipelagului Filipnelor unde sunt activi militanții islamiști, informeaza Digi 24. Potrivit unui bilanț provizoriu, ...