Stiri pe aceeasi tema

- Doua tinere de 19 si, respectiv, 15 ani, au fost rapite, taiate bucati si dizolvate in acid scos din bateriile unor autoturisme. Ambele au fost vazute ultima data in timp ce asteptau o masina de ocazie.

- In Bulgaria a avut loc cel mai mare atac cibernetic din Europa de Est, iar printre victime au picat și mulți cetațeni romani. Practic, in atacul desfașurat asupra agenției naționale de taxe și impozite, au fost furate toate datele cetațenilor bulgari adulți, dar și datele tuturor companiilor inființate…

- Unele dintre cele mai importante si cunoscute dinastii financiare din Europa, familiile Goldsmith si Rothschild, traiesc cea mai mare drama. Fiica lor, in varsta de doar 15 ani s-a stins din viața, in urma unui accident cu atv-ul. Iris Annabel Goldsmith a fost implicata intr-un accident produs pe proprietatea…

- Traiește o dragoste interzisa și spune ca ar fi fost batut cu facateul de mama iubitei sale. E drama unui tanar tatic in varsta de 25 de ani. O drama pe care o traieste, acuza el, din cauza parintilor femeii pentru care ar fi in stare sa-si dea si viata. Acestia s-ar impotrivi iubirii lor, fara sa tina…

- Valul de emigranți romani care cauta un viitor mai bun in strainatate ramane in creștere și in 2019, astfel ca piața din Romania define tot mai deficitara la nivel de forța de munca. Motivul? Salariile mai mari și condițiile de munca mai bune ii determina sa-și paraseasca locurile natale și sa mearga…

- Mihai Constantinescu ar putea fi transferat in strainatate. Cel putin asa intentioneaza sotia sa, anunta Romania TV. Din pacate, ea a fost refuzata deja de mai multe clinici din Europa pe motiv ca starea de sanatate a artistului nu permite ca acesta sa fie mutat. Mihai Constantinescu este in continuare…

- CEZ ar urma sa vanda fiecare dintre business-uri, dar nu la pachet, ci unul cate unul. Compania ceha detine in Romania una dintre cele opt distributii de electricitate (Distributie Oltenia) este unul dintre cei patru mari de furnizori de energie electrica, prin CEZ Vanzare, si este si important producator…

- Calin Popescu Tariceanu face o miscare de senzatie si puncteaza in ultima saptamana de campanie: un lider ALDE European cu greutate, sir Graham Watson, vine la Bucuresti luni si va avea evenimente comune cu Calin Popescu Tariceanu.Surse politice apropiate lui Calin Popescu Tariceanu spun ca…