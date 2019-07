Destinatiile favorite in sezonul estival din judetul Maramures sunt pensiunile rurale, trenul cu aburi Mocanita, Cimitirul Vesel din Sapanta si bisericutele din lemn aflate in patrimoniul UNESCO, a declarat joi, pentru Agerpres, presedinta Asociatiei Nationale de Turism Rural Ecologic si Cultural din Romania (ANTREC), filiala Maramures, Livia Sima.



Sima a remarcat si efortul constant al proprietarilor de pensiuni in a crea un standard de calitate inalt, plus redeschiderea Aeroportului International Baia Mare pentru rute interne-externe si zboruri charter.

