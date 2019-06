„Despre oameni și cartofi”, expoziție foto Joi, 13 iunie, va avea loc vernisajul expoziției de fotografie realizate de Vargyasi Levente, in cadrul Turneului de incluziune sociala derulat de Teatrul „Andrei Mureșanu”. Turneul de incluziune sociala „DESPRE OAMENI ȘI CARTOFI” a fost co-finanțat de AFCN și s-a incheiat cu succes. Proiectul a cuprins, printre altele, un turneu cu spectacolul – documentar „Despre […] Articolul „Despre oameni și cartofi”, expoziție foto apare prima data in Mesagerul de Covasna . Citeste articolul mai departe pe mesageruldecovasna.ro…

Sursa articol si foto: mesageruldecovasna.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cu ocazia a 10 ani de la inceputurile Let’s Do It, Romania! a fost lansata cartea Let’s Do It, Romania! – cum am reușit sa mobilizam 1.8 milioane de oameni sa curețe Romania.Cartea este realizata in parteneriat cu Curtea Veche Publishing și a fost lansata in cadrul Salonului Internațional de Carte Bookfest.…

- Teatrul „Andrei Mureșanu” din Sfantu Gheorghe a anunțat lansarea a trei tipuri de abonamente, pentru stagiunea 2019-2020. „In stagiunea 2019 – 2020 v-am pregatit trei tipuri de abonament! Abonamentul CLASIC cuprinde 10 spectacole (la alegere din repertoriul curent) – 100 lei Abonamentul ECONOMIC –…

- Economist, istoric, antreprenor, George Simion (n. 21 septembrie 1986, Focșani) este fondator al Platformei Unioniste Acțiunea 2012 și al Alianței pentru Centenar. A publicat lucrarea „Blocați in labirint”, o radiografie a realitaților din Republica Moldova. A absolvit Colegiul Național „Gheorghe Lazar”…

- Ministerul Educației Naționale a aprobat procedurile si calendarul privind reinscrierea/inscrierea in gradinițe pentru anul școlar 2019-2020. Conform MEN, pentru cuprinderea in invatamantul prescolar a copiilor cu varste intre 3 si 6 ani vor avea loc, succesiv, urmatoarele etape la nivelul fiecarei…

- Echipa Teatrului „Andrei Mureșanu” din Sfantu Gheorghe se afla in aceasta perioada in Italia, unde efectueaza un turneu cu spectacolul „Hotel Miramare”. Turneul se desfașoara in perioada 13-19 aprilie și cuprinde mai multe reprezentații ale „Hotel Miramare”, in regia lui Riccardo Rombi. Spectacolul,…

- Teatrul „Andrei Mureșanu” din Sfantu Gheorghe a anunțat ca au fost puse la vanzare și biletele la spectacolele pe care le va prezenta in luna mai. Conform programului anunțat de reprezentanții instituției, luna mai va fi deschisa de o noua premiera. Este vorba despre premiera spectacolului „Dragonul…

- Echipa Teatrului „Andrei Mureșanu” din Sfantu Gheorghe se afla in aceasta perioada in Franța, la Lyon, in turneu. Turneul va cuprinde trei reprezentanții ale „OMG”- „Organisme modificate genetic”, in regia Ioanei Paun, in zilele de 2, 3 și 4 aprilie, fiind cel de-al doilea turneu in Franța cu acest…

- Cu ocazia implinirii a 169 de ani de la infiintarea Jandarmeriei Romane, la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judetean „Gheorghe Doja” Covasna va avea loc vineri, 29 martie a.c., de la ora 12.00, a III-a ediție a concursului ,,Din Istoria Jandarmeriei Romane” ce se adreseaza elevilor din…