Stiri pe aceeasi tema

- Jumatate de țara intra sub atenționare COD GALBEN de ninsori și viscol, dar în București continua sa ploua, iar de vineri apare lapovița. Principalul pericol în Capitala: poleiul sau chiar ghețușul.

- O cultura de canabis a fost descoperita in locuinta unui barbat in varsta de 41 de ani, din Targu-Mures, urmarit national pentru trafic de persoane. Barbatul a fost introdus in Penitenciarul Targu-Mures.

- Mormantul unui preot, vechi de peste 4.400 de ani, a fost descoperit in situl Saqqara, in apropiere de Cairo, de o misiune arheologica egipteana, au anuntat sambata autoritatile din aceasta tara, citate de...

- Prima semifinala a Campionatului European de handbal feminin din Franta, Romania – Rusia, este programata vineri, de la ora 18:30, informeaza Mediafax.Partida este interesanta din multe puncte de vedere. Unul ar fi duelul celor doi antrenori, Ambros Martin versus Evgeni Trefilov, doi dintre…

- O descoperire macabra a fost facuta luni seara intr-o comuna din judetul Valcea. Niste valceni plecati la munca in strainatate au gasit la intoarcerea acasa corpurile neinsufletite si mutilate ale tatalui, respectiv ale bunicii lor. Din primele cercetari reiese ca cei doi ar fi fost omorati de taur,…

- Dezvaluire fara precedent a jurnalistului Oreste Teodorescu. Interzis la televiziunea patronata de catre Cozmin Gușa, impreuna cu Oana Stanciulescu, Oreste a dat carțile pe fața.Camaradul lui Rareș Bogdan a dezvaluit cați bani a incasat, de fapt, in cei cinci ani petrecuți la Realitatea TV. Citește…

- Oamenii de știința au facut o descoperire remarcabila despre Antarctica, dupa ce au analizat datele inregistrate de satelitul Gravity Field and Steady-State Ocean Circulation Explorer (GOCE), care au aratat ca sub gheața se afla relicve ale unor continente stravechi.

- Angajatii de pe Chicago O'Hare International Airport au avut parte de o mare surpriza cand au descoperit, in cala de bagaje a unui avion al companiei Piedmont Airlines care venea din Kansas City, un barbat.