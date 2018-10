Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii vranceni, chemati sa intervina, vineri, pentru salvarea unei persoane aparent cazute intr-un canal din Focsani, au gasit la fata locului un picior de om. Descoperirea a fost facuta intr-un canal situat in zona Castelului de Apa din Cartierul Sud, au anuntat surse judiciare. Parchetul de pe…

- O crima macabra a ingrozit un stat din India. Un barbat suspicios din fire si-a ucis sotia, i-a taiat capul, l-a pus intr-un sac si s-a dus cu el la politie pentru a-si declara vinovatia.

- Un apel la 112 a alertat in toiul noptii pe pompieri, criminalisti si politisti.Apelantul a anuntat autoritaptile ca pe plaja din dreptul Barului Lazy, de Mangalia, a fost scos la mal un cadavru.In toiul notii autoritatile au declansat o ancheta pentru a se stabili daca este persoana inecata este victima…

- Descoperire macabra in urma cu puțin timp la Viseu. Cadavrul unui barbat a fost descoperit sub un pod in valea Botoaia. In urma cu putin timp politistii din Viseu de Mijloc au fost sesizati la 112 despre faptul ca pe raza localitatii a fost descoperit un cadavru sub un pod in valea Botoaia. Din primele…