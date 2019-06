Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Festivalului International de Film Transilvania, Tudor Giurgiu, a anuntat vineri lansarea platformei de streaming TIFF Unlimited, despre care a spus ca reprezinta o premiera in Estul Europei. Platforma online va transmite atat filme premiate la TIFF, in cadrul festivalului,…

- Parteneriatul dintre Mastercard si Festivalul International de Film Transilvania (TIFF) sarbatoreste 13 ani odata cu editia din acest an a prestigiosului festival. Ca in fiecare an, Mastercard pregateste experiente inedite pentru iubitorii de film, iar anul acesta ii provoaca sa priveasca lumea prin…

- La aniversarea celor 18 ani de la prima editie, Festivalul International de Film Transilvania celebreaza, printr-o serie de proiectii si evenimente speciale, cinematografia romana si succesele profesionistilor din domeniu, aici si peste hotare. Sute de invitati vor veni la Cluj intre 31 mai si 9 iunie,…

- Premiera de gala „Parking” – una dintre cele mai asteptate ale anului - deschide cea de-a 18-a editie TIFF. Proiectia va avea loc pe 31 mai, de la ora 20:45, in Piata Unirii din Cluj-Napoca, in prezenta regizorului Tudor Giurgiu, presedintele festivalului. Actorul Mihai Smarandache, scriitorul Marin…

