Stiri pe aceeasi tema

- Roger Federer, locul 3 ATP, detinatorul trofeului, s-a calificat, vineri, in optimile de finala ale Australian Open, dupa ce l-a invins, cu scorul de 6-2, 7-5, 6-2, pe americanul Taylor Fritz, locul 50 ATP, informeaza News.ro."FedExpress" s-a impus dupa un meci care a durat doar o ora si 28…

- Dupa plecarea lui Iuliu Mureșan de la clubul CFR Cluj și venirea lui Daniel Stancu, antrenorul gruparii clujene, Antonio Conceicao, are ca obiectiv clasarea pe prima poziție a clasamentului Ligii 1 la finalul lui 2018. Acest lucru este un obiectiv care ar putea sa nu se îndeplineasca. Astazi,…

- Știința Explorari și Dinamo București se intalnesc sambata, 17 noiembrie, la ora 18, in sala polivalenta “Lascar Pana”, in cadrul etapei a 6-a a campionatului. Partida va fi arbitrata de Tudor Pop și Andrei Savu (Cluj-Napoca). Traian Marinescu (București) va fi observator din partea FRV. Confruntarea…

- SCM Craiova joaca duminica, de la ora 14:30, in Germania, contra celor de la Borussia Dortmund, in prima manșa din turul al treilea al Cupei EHF la handbal feminin. Deținatoarea Cupei EHF, SCM Craiova nu traverseaza o perioada prea buna. Problemele de efectiv din ultimul timp s-au vazut in rezultatele…

- Dinamo a anunțat astazi ca a pus in vanzare online biletele pentru derby-ul cu FCSB din a doua etapa a returului sezonului regulat, care va avea loc duminica, 11 noiembrie. Așa cum fanii dinamoviști sperau, meciul cu marea rivala se va disputa pe Arena Naționala. Va fi primul meci pe care "cainii" il…

- Tenismanul roman Marius Copil (28 ani, 93 ATP) s-a calificat vineri in semifinalele turneului ATP de la Basel (Elvetia), dotat cu premii totale de 1.948.420 euro, dupa ce a trecut de americanul Taylor Fritz, cu 7-6 (8-6), 7-5.

- ACUM se joaca șase meciuri din etapa a 13-a din Liga a 2-a. De la ora 12:00 incepe meciul Academica Clinceni - Chindia Targoviște. Derby-ul etapei este cel dintre ACS Poli Timișoara, locul 19, și ASU Poli Timișoara, locul 11. Sportul Snagov, locul 2, joaca pe teren propriu cu Metaloglobus, locul 13.…

- Echipa de rugby seniori Rugby Club Gura Humorului va incepe returul sezonului regulat in Divizia Naționala cu un meci pe teren propriu in compania liderului la zi, Știința Petroșani. Partida este programata duminica, 21 octombrie, de la ora 10.00, pe stadionul Tineretului din Gura Humorului, și va ...