- La doar o zi de la startul celei de-a noua ediții a Cupei Mondiale, competiția interna de rugby din Romania se confrunta (speram noi cu un caz izolat) de rasism, neadmis nicaieri in lumea civilizata. A venit din pacate momentul ca dupa mai bine de patru decenii de rugby practicat cu responsabilitate…

- Auzi, dl Vasile Sorin Rus, la cei 36 de ani ai dumitale ar trebui sa ai habar de minima decența. Iar daca l-ai facut pe Taniela “maimuța neagra”, sa sti ca sunt și eu o maimuța neagra ca și Taniela. Și eu, și toți ceilalți jucatori care nu incaseaza galben meci de meci pentru ca […] Source

- Sportul romanesc are parte de o noua veste trista, dupa ce Stefan Stan, 32 de ani, fost rugbist al formatiei Sportul Studentesc, a ajuns paralizat pe un pat de spital, dupa un accident de motocicleta, potrivit observator.tv.Primele informatii de dupa operatie arata ca interventia chirurgicala…

- Stefan Stan, 32 de ani, fost rugbist al formatiei Sportul Studentesc, a ajuns paralizat pe un pat de spital, dupa un accident de motocicleta. Incidentul s-a petrecut sambata seara. Sportivul, implicat in...

- Fostul vocalist al formatiei rock The Smiths a fost acuzat in numeroase randuri de rasism din cauza sprijinului acordat extremei drepte britanice. "In aceste conditii, participarea la concertul lui Morrissey este o forma de sprijin financiar si o aprobare a sectarismului sau", a declarat Zainab…

- Echipa de rugby Tomitanii Constanta a realizat un transfer important, internationalul Adrian Ion, care a activat ultima data la CSM Bucuresti detinatoarea Cupei Romaniei si a Cupei Regelui si ocupanta a locului trei in editia trecuta a SuperLigii , formatie care nu s a inscris insa in competitie in…

- Un tanar jucator de rugby in XIII, in varsta de doar 20 de ani, a decedat la Toulouse dupa ce a disputat, sambata, un meci contra echipei Haut-Garonnais, a anuntat, duminica, clubul Batley Bulldogs.

- Acesta a prins 29 de meciuri in Divizia A (vechea denumire a Ligii I), toate sub culorile formației SC Bacau. A mai jucat și la CS Targoviște, precursoarea Chindiei, dar numai la nivelul Diviziei B. Gheorghe Mandrila implinise pe 29 ianuarie 60 de ani. El traia de ceva ani in Germania, dar…