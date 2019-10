Deputatul Marius Sorin Bota: Liderii CEX-ului mic şi toxic nu au înţeles nimic "Am fost numit tradator pentru ca am avut curaj sa ma manifest democratic si sa nu fiu de acord cu ceea ce se intampla azi in PSD. La cum se desfasoara lucrurile in prezent, PSD se indreapta in mod evident spre un dezastru iminent. Liderii CEX-ului mic si toxic nu au inteles nimic, iar cei ai CEX-ului unanim sunt consecventi, insa, din pacate, consecventa lor este cat se poate de nociva. Nu votul meu, sau al exclusilor, a determinat caderea Guvernului. Majoritatea era oricum pierduta", afirma Bota intr-un comunicat de presa citat de Agerpres. El precizeaza ca s-a "exprimat impotriva… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

