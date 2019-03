Deputatul Borza, previziune BOMBĂ. Efecte în Europa, ”cu atât mai mult în România” „A doua economie a Europei, Italia, a intrat, de la 1 ianuarie, in recesiune tehnica, iar Germania, o țara cu un PIB de 3400 miliarde euro, a anunțat pentru anul curent o creștere economica anemica de doar 1%. Incep sa se vada in economie efectele negative ale razboiului comercial dintre SUA și China, dintre SUA și UE. Este foarte probabil ca, spre sfarșitul anului, economia globala sa intre intr-o noua criza. Nu imi doresc sa fiu un cavaler al apocalipsei, dar experienta acumulata in ultimii 15 ani in mediul antreprenorial si in managementul societatilor in criza m-a determinat spre o astfel… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

