Deputat PSD, implicat într-un accident rutier uşor înaintea mitingului de la Galaţi Deputatul conducea un autoturism de teren cand a intrat in coliziune cu un alt autoturism. In urma impactului, soferul masinii lovite de parlamentar a fost ranit, la fel si o femeie, pasagera in acelasi autoturism. Starea victimelor nu este grava. "Un barbat, de 65 de ani, a condus autoturismul pe str. General Alexandru Cernat si, la intersectia cu str. Brailei nu a acordat prioritate altui autoturism care circula regulamentar. In urma impactului, soferul acestuia din urma, un barbat de 63 de ani, si o femeie, de 53 de ani, pasagera pe scaunul din dreapta fata, au fost raniti usor, fara… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul conducea un autoturism de teren cand a intrat in coliziune cu un alt autoturism. In urma impactului, soferul masinii lovite de parlamentar a fost ranit, la fel si o femeie, pasagera in acelasi autoturism. Starea victimelor nu este grava. "Un barbat, de 65 de ani, a condus autoturismul pe str.…

- Accident rutier, in aceasta seara, in localitatea timișeana Buziaș. O femeie a ajuns la spital, fiind ranita, dupa ce un șofer neatent la semnele de circulație i-a ieșit in fața. Incidentul s-a petrecut pe strada Principala din stațiunea timișeana. Femeia in varsta de 60 de ani circula dinspre Lugoj,…

- Un microbuz in care se aflau 10 romani a fost implicat intr-un accident mortal pe autostrada A3 din Germania, noaptea trecuta, in apropierea orasului Limburg an der Lahn. O femeie in varsta de 40 de ani si-a pierdut viata, dupa ce a fost aruncata printr-un geam al microbuzului care s-a rasturnat de…

- O femeie de 44 ani din Galati a intrat, marti, cu masina in biroul parlamentar al senatorului liberal George Stanga aflat in Cartierul Micro 40 din municipiu, in urma unei manevre gresite, a declarat...

- Un accident auto foarte grav a avut loc in aceasta dimineața in județul Hunedoara, in zona localitații Ciopeia. Un autoturism a lovit frontal o betoniera. The post BREAKING NEWS: Accident mortal. O femeie a fost decapitata. Un barbat este incarcerat, iar o fetița de șapte ani prezinta fracturi grave.…

- Emoționant! Inima unei tinere de 20 de ani bate in pieptul unui barbat din Targu Mureș. Femeia a fost victima unui grav accident rutier, iar familia și-a dorit ca inima tinerei sa ofere șansa unei alte persoane sa traiasca

- Un tanar de 19 ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa, dupa ce a patruns cu masina intr-o intersectie din Galati fara sa respecte un indicator de circulatie, acrosand un alt autovehicul care circula regulamentar.

- Un barbat de 33 de ani din comuna Victor Vlad Delamarina din judetul Timis a fost implicat intr-un accident rutier usor, la intrare in Caransebes, judetul Caras- Severin. In urma verificarilor, politistii au stabilit ca masina era furata, iar soferul consumase alcool si nici nu avea permis de conducere.Potrivit…