- Conducerea Senatului a luat act, in cea mai recenta ședința a Biroului Permanent, de faptul ca daca va fi menținut ritmul actual al deplasarilor externe, in octombrie, vor epuiza toate fondurile pentru vizitele oficiale in strainatate. Calin Popescu Tariceanu a afirmat ca este o "criza financiara".Citește…

- Salvamontistii de la Serviciul Public Judetean Salvamont-Mures au fost alertati, vineri, 28 septembrie, dupa ce mai multi participanti la Parada Baloanele cu Aer Cald fost nevoiti sa aterizeze fortat in Muntii Gurghiu.

- Am luat toți miniștrii care s-au perindat la conducerea principalelor ministere din Guvern. Interne, Externe, Munca, Educație, Finanțe și Sanatate. Am eliminat interimarii care stateau sub 14 zile in funcție, am calculat și am tras cateva concluzii. Sunt simple și ne arata cata coerența livram in afara,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, lider al ALDE, a declarat, miercuri seara, referindu-se la abuzurile din Justitie, ca "sistemul nu se da dus" si a dat exemplul celor doua anchete pe care Parchetul General le-a declansat impotriva ministrului Justitiei si respectiv a ministrului de Externe.…

- Uniunea Salvati Romania (USR) cere demisia ministrului Agriculturii, Petre Daea, pentru "incompetenta sau nepasarea" de care da dovada in gestionarea crizei declansate de gripa porcina africana, potrivit Agerpres.USR reclama absenta unor campanii de informare adecvata in randul populatiei…

- Claudiu Manda, seful Comisiei de Control SRI, a afirmat, vineri, dupa ce a facut verificari, ca protocolul secret prezentat de Darius Valcov, intre PG si SRI, nu exista la comisia parlamentara si a cerut Serviciului sa-i puna la dispozitie atat protocolul, cat si actul de denuntare. Vicepresedintele…

- Individul care a comis joi un atac cu cutit într-o suburbie a Parisului si-a ucis propria mama si sora, înainte de a fi împuscat mortal de ofiterii de politie, a informat o sursa din cadrul Ministerului francez de Externe, relateaza site-ul

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a solicitat, sâmbata, liderilor politici sa îsi asume raspunderile care le revin în mentinerea ordinii publice, pastrarea pacii sociale si apararea unitatii nationale.