Logodnicul Denisei, care deține o clinica de infrumusețare, a fost surprins in prezența Biancai Dragușanu. La scurt timp dupa acest moment, cantareața de la Bambi a fost vazuta fara inelul de logodna, fapt ce a lasat loc de speculații. In urma cu cateva zile, iubitul Denisei de la „Bambi", Mircea Branzei, a fost surprins in […]