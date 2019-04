Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Targu Jiu nu are fonduri pentru a organiza Sarbatoarea Zilei Muncii, pe 1 Mai. De asemenea, la Targu Jiu va avea loc si Sarbatoarea Narciselor. Primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, a declarat ca o problema legata de 1 ...

- Politistii maramureseni ne ofera o noua mostra a modului regretabil in care isi fac treaba. Acestia lucreaza cu dubla masura. Dupa om. Daca e mai cu vaza, trec cu vederea orice incalcare a legii. Daca e mai „de la tara”, umfla-l, nene, sa iasa amenzile la numar. S-a intamplat recent, la Borsa, cand…

- Referentul Ioana Catrina, cumnata fostul primar de Țicleni, Ion Ilie Ungureanu, data afara din instituție, abuziv, in vara anului trecut, a caștigat, joi, revenirea pe postul deținut anterior concedierii și plata salariilor pierdute in ultimele opt luni. Sentința Tribunalului Gorj nu este definitiva,…

- Primarul orasului Cavnic, Vladimir Petrut (PSD), face apel la parlamentarii Puterii sa nu voteze proiectul de buget, pe care il considera "cel mai slab din istoria Romaniei". Vladimir Petrut a declarat, joi, ca in programul de guvernare scrie ca se va asigura bunastare pentru toata lumea,…

- Compania offshore Unipay Danismanlik Yazilim Teknolojileri Ltd din Ciprul de Nord a caștgat licitația de circa 80 de milioane de lei privind achiziționarea a 31 de autobuze pentru municipiului Chișinau. Un material in acest sens a fost publicat de mold-street.com , care vorbește despre licitația de…

- In ultimii ani, Simion a desfasurat alauri de Primarie o serie de actiuni comune, iar la manifestarile dedicate implinirii a 160 de ani de la Unirea Principatelor Romane, el a fost invitat de primar pe scena rezervata oficialitatilor. „Trebuie sa avem oamenii nostri in Parlamentul European, in Parlamentul…

- Un schior care cobora de la cota 2000 din Sinaia a fost surprins de avalansa. Barbatul schia in afara pistei, pe un strat de zapada instabil. Momemtul a fost surprins si filmat de catre salvamontistii aflati in gondola.

- Pompierii de la Garda de interventie nr.2 Farcasa, impreuna cu pompierii voluntari ai comunei Farcasa, au actionat pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa, de pe strada Livezii, din satul Buzesti, se arata intr-o postare pe pagina de Facebook Comuna Farcasa Maramures . Cauza incendiului provine,…