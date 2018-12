Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier si fondatorul Pro Romania, Victor Ponta, a anuntat luni, pe pagina sa de Facebook, ca alti patru deputati PSD au demisionat din partid si s-au alaturat formatiunii pe care acesta o conduce. Noii parlamentari Pro Romania sunt fostul lider PSD Caras-Severin, Ion Mocioalca, unul dintre contestatarii…

- Liderul PRO Romania anunța ca va semna inițiativa PNL privind schimbarea lui Liviu Dragnea de la șefia Camerei Deputaților. De altfel, ieri, Victor Ponta, anunța ca PRO Romania va cere schimbarea regulamentului de funcționare a Camerei Deputaților, demersul avand același scop ca și cel al lui Ludovic…

- Deputatul Catalin Cristache, vicepresedinte PMP, o face praf pe Viorica Dancila dupa intalnirea ratata cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. Liderul PMP spune despre sefa Executivului ca a dovedit, inca o data, ca este inceata: si la propriu, si la figurat. In opinia deputatului…